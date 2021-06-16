黃翠如出Po祝賀洪永城被指「做多咗」 梁諾妍：睇完佢篇文好感動

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-16 16:15

梁諾妍（Inez）、陳嘉恒和余曉彤今日（16/6）登上遊艇拍攝新節目《碧波遊浪記》，三位穿上泳衣現身活動大曬Fit爆身形。（劉傳謙攝）

梁諾妍（Inez）、陳嘉恒和余曉彤今日（16/6）登上遊艇拍攝新節目《碧波遊浪記》，三位穿上泳衣現身活動大曬Fit爆身形。熱愛戶外運動的Inez接受《香港01》訪問時指是次拍攝令她認識更多香港的美景：「以前未有疫情時，大家唔會特別留意香港嘅海洋。到冇得飛嘅時候就發覺香港有好多好靚嘅地方，不如留喺度留意下香港嘅靚景，都好開心。」

Inez即將與洪永城（Tony）拉埋天窗，她重提求婚情況時依然顯得非常雀躍。（劉傳謙攝）

Inez即將與洪永城（Tony）拉埋天窗，她重提求婚情況時依然顯得非常雀躍：「好深刻，因為好急，我連一刻放鬆都唔得嗰隻急。突然間攪肚痛，我喺廳入去洗手間，佢無端端跟住我，仲皺眉頭唔知發生咩事，一開門先知佢擺咗飾物，成個畫面好好笑但好感動。」Inez和Tony同樣喜歡小朋友，Inez笑言：「我哋好鍾意小朋友，一直計劃緊。幾多個就有得生就生，希望兩個或以上。」

早前好友黃翠如出Po祝賀一對新人反被網民指「做多咗」，Inez亦有回應事件並說翠如的帖文令她十分感動。（劉傳謙攝）

早前好友黃翠如出Po祝賀一對新人反被網民指「做多咗」，Inez亦有回應事件並說翠如的帖文令她十分感動：「睇完好感動，翠如、阿蕭、我同Tony四個都好Friend，佢講嗰啲都係平時笑緊佢嗰啲，所以我睇完覺得窩心，Feel到翠如好祝福我哋。佢比大家早一步知，佢自己用電話好開心祝福咗我哋，我覺得大家諗多咗嘅。（網民都驚你唔開心？）翠如講佢啲壞習慣我哋都會笑佢，亦都好開心因為我哋嘅關係佢改變咗好多，如果佢唔改我就唔會嫁佢。生活上嘅細事，例如食完嘢放洗手盆要用水浸住會易啲洗，呢啲就係佢一個人生活時冇留意。」