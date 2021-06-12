第三佈局塵沙惑︱Jer@MIRROR衝出香港　孖台灣神級天后合唱主題曲

眾樂迷
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ViuTV真人騷《調教你MIRROR》近日延續《ERROR自肥企画》的熱度，每集皆討論度高企，節目亦讓大眾更了解各成員的不同面貌；MIRROR作為炙手可熱的偶像除了在樂壇掀起新浪潮，更順勢大舉進軍影視及廣告界實行搵真銀！邱士縉（Stanley）有份出演的台劇《第三佈局 塵沙惑》將於周日（13日）在HBO首播，近日就有網民發現劇集主題曲《糾纏》由MIRROR的主唱擔當Jer（柳應廷）與有台灣「搖滾女王」之稱的楊乃文合唱，叫一班「柳柳炒」着實驚喜兼感到驕傲！

據悉，相關影片在發布後兩小時已暫被列為私人影片，據網上流傳的截圖顯示MV正式首播日期為下周一（14日），不過一眾粉絲已經十分興奮，雖然因為疫情關係Jer與楊乃文需分開各自錄音，不過有機會與實力派前輩合唱已經相當犀利！

楊乃文1997年出道推出首張個人專輯已達數萬銷售量，在非主流音樂市場中成績斐然；出道短短兩年已經擊敗王菲、范曉萱、張惠妹、莫文蔚四大勁敵，憑第2張專輯《Silence》勇奪第11屆金曲獎最佳國語女演唱人獎，去年以專輯《越美麗越看不見》在第31屆金曲獎第4次入圍最佳國語女歌手獎。

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