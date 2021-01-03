【特務迷城】韓國「龍女郎」金玟美貌不輸徐若瑄　曾公開承認整容

2001年上映的《特務迷城》除了起用台灣女星徐若瑄，仲有另一位來自韓國的女主角金玟，五官標誌的她當年被指美貌不輸徐若瑄，電影中亦佔戲不少，不過在香港知名度不高，成為被遺忘的「龍女郎」。婚後退出娛圈多年的金玟，曾公開承認整容，此舉比她任何一部作品，更叫人印象深刻。

《特務迷城》中的金玟令人驚艷，更被指美貌不輸徐若瑄。（劇照）

戲中徐若瑄真係「鬼火咁靚」。（電影截圖）

1973年出生的金玟，10歲時隨家人移居美國，於當地修畢劇場藝術學位後，返回韓國攻讀德語學士課程，精通韓語、英語、德語及法語。畢業後曾到各大電視台任記者，亦於娛樂新聞節目擔任主持，1998年以電影《婚外初夜》出道，翌年在劇集《只愛陌生人》中擔任女主角而成名。

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2000年金玟獲相中擔當港產片《特務迷城》的女主角，與成龍大演對手戲，雖然戲中有來自台灣的大美女徐若瑄，但身材高挑、氣質出眾的金玟沒有被比下去，不過由於在香港知名度不高，金玟沒有留港發展，在韓國拍下《守護天使》及《愛在哈佛》等人氣劇集，但都是飾演女配角，未能大紅大紫。

金玟（左2）曾參演《愛在哈佛》等人氣劇集，同劇有金泰熙及金來沅。（劇照）

2006年金玟下嫁美籍韓裔導演李志昊，婚後移居洛杉磯，從此退出娛樂圈，專心相夫教子，現居於比華利山豪宅，享受少奶奶生活。直到現在金玟仍有更新社交網站，現年47的她保養得宜，尤其身材Keep得非常Fit，女兒遺傳了其修長身形，現已長得亭亭玉立。

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