盤點男、女神級星二代　龔慈恩兩個子女才貌雙全齊齊上榜

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-23 01:00

藝人龔慈恩除了有一個女神級的囡囡林愷鈴（Ashley）外，其實細仔林卓毅（Addison）也是圈中有潛質的「星二代」，日前，龔慈恩在IG貼出Addison的照片，恭喜兒子高中畢業，又支持佢繼續追隨夢想，她貼了囝囝的正面照，17歲的他長得非常高大，非常有型，勁有星味。

龔慈恩經常在IG貼出跟Ashley的合照，非常溫馨。（IG@kung_mimi）

第二張相就顯示Addison是畢業於加拿大的名校Appleby College，該寄宿學校有逾百年歷史，是安大略省排名10位以內的著名男女校，很多學生都能入到知名大學如哈佛、多倫多、牛津及普林斯頓等，更有指與​英國伊頓公學（Eton College）、美國Phillips Academy等知名學校齊名，獲選為全球最頂尖的50間高中之一。加上Addison是籃球健將，絕對算得上是有完美Package的「星二代」，立即為大家細數圈中的完美「星二代」們！

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