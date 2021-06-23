盤點男、女神級星二代　龔慈恩兩個子女才貌雙全齊齊上榜

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

藝人龔慈恩除了有一個女神級的囡囡林愷鈴（Ashley）外，其實細仔林卓毅（Addison）也是圈中有潛質的「星二代」，日前，龔慈恩在IG貼出Addison的照片，恭喜兒子高中畢業，又支持佢繼續追隨夢想，她貼了囝囝的正面照，17歲的他長得非常高大，非常有型，勁有星味。

龔慈恩經常在IG貼出跟Ashley的合照，非常溫馨。（IG@kung_mimi）

第二張相就顯示Addison是畢業於加拿大的名校Appleby College，該寄宿學校有逾百年歷史，是安大略省排名10位以內的著名男女校，很多學生都能入到知名大學如哈佛、多倫多、牛津及普林斯頓等，更有指與​英國伊頓公學（Eton College）、美國Phillips Academy等知名學校齊名，獲選為全球最頂尖的50間高中之一。加上Addison是籃球健將，絕對算得上是有完美Package的「星二代」，立即為大家細數圈中的完美「星二代」們！

點擊下圖逐格看︰

+40
+40
+40

同場加映︰香港小姐2021｜「翻版楊采妮」IG相勁標青　清純大方極有冠軍相

香港小姐2021｜「翻版楊采妮」IG相勁標青　清純大方極有冠軍相

+14
+14
+14
聲夢傳奇｜炎明熹大起底12歲讀音樂學院　可愛風格跟現在極不同
香港小姐2021｜港姐最靚十強已出現　Chloe有負面新聞都照上榜？
麥翠嫻與老公揸名車送囡囡面試港姐　前亞視花旦曾被稱3億富婆
安樂蝸｜曾淑雅參觀547呎屋連三角鋼琴都放到　50萬裝修玩混搭風
森美po合照意外曝光吳若希素顏樣黑眼圈盡現　網民︰個樣發生咩事
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。