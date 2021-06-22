泰民@SHINee「亂入」SEVENTEEN專輯　超搞笑引粉絲呼：請退伍解釋

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-22 20:30

韓國男團SEVENTEEN近日發布第八張迷你專輯《You Choice》、並攜新曲《Ready to love》回歸，專輯僅發行四天銷量已達114萬張，人氣不容小覷。買過K-pop專輯的孩子都知道內裡會贈送偶像的小卡，由於小卡的成員為隨機、款式亦不相同，所以可說是專輯中「價值最高」的物品，亦有過被炒賣的情況出現。不過有部分CARAT（官方粉絲名）近日購買SEVENTEEN新專輯，拆開後內裡的小卡卻是不久前發布Solo專輯《Advice》的SHINee成員泰民，於是在討論區theqoo發布名為「買SEVENTEEN的專輯卻出現泰民小卡」的帖文，引起韓網熱烈討論。

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雖然SEVENTEEN成員Hoshi是圈中有名的SHINee World（官方粉絲名），可是以偶像做自家專輯小卡未免也私心得太誇張；明明泰民的經紀公司為SM、而SEVENTEEN的經紀公司則為Pledis，連公司也不是同一家，當CARAT深感疑惑之際，就有人懷疑似是廠商出錯，誤將泰民的小卡放進去。有趣的是泰民上月底「受國家召喚」入伍當兵，卻因「小卡之亂」依舊在樂壇活躍，令粉絲們紛紛開玩笑：「請泰民退伍解釋！」、「泰民和SEVENTEEN的概念也很搭」、「Hoshi收到的話應該很開心？」