劉詩昆老當益壯81歲得女感自然　老婆孫穎：生多兩個弟弟就最理想

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-20 11:47

現年82歲的國寶級鋼琴家劉詩昆去年11月再做爸爸，44歲的太太孫穎去年在美國誕下重6.15磅的女兒，二人為愛女取名劉蓓蓓，乳名貝貝。劉詩昆視貝貝為掌上明珠，隨着父親節的來臨接受車淑梅的訪問，他率先感謝太太：「我非常開心，我這個年紀老來得女，大仔56歲、二仔25歲、貝貝比兩個哥哥更漂亮，沒有皺紋，漂亮得超出我的承受範圍。任何時候只要想到女兒就開心不已，她的可愛已超出了我的承受力！抱著她的時候，我擁有世上最幸福的感覺！」

劉詩昆夫婦接受車淑梅訪問，透露正為個人自傳忙碌，中文版預計今年可以出版、英文版則正尋國際級翻譯，更計劃將其拍成自傳電影。（FB／＠車淑梅）

孫穎更透露劉詩昆是名副其實的女兒控，曾一小時內入房6次偷望熟睡中女兒，不過自己就絲毫沒有呷醋的感覺：「我哋相距36年，完全唔係問題，老師內心非常年青。去年初我哋喺紐約知道懷孕，因為疫情非常嚴峻，好開心又好擔心。我係順產，老師因疫情唔能夠入產房，我聽到貝貝第一聲哭聲響徹雲霄，我嘅眼淚就飆出嚟！」

劉詩昆最期望貝貝兩歲就開始彈鋼琴繼承自己衣鉢：「我有信心貝貝好聰明，智商超前，她的手很大，聽音樂手舞足蹈，音樂感知力非常強！我覺得82歲再做爹哋好自然，和我當年20多歲、40多歲做爹地的感覺差不多，如果未來貝貝的樣子像全智賢，這也是我能夠接受的；其實我最希望貝貝長大之後知道我非常愛她！」

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孫穎又隨即透露想再添丁：「一個獨身女會唔會太孤單？能夠生多兩個弟弟就最理想，我哋而家開始商量，一切順其自然。我希望貝貝活出羅曼羅蘭那一句：『就算即使看清楚生活的真相，依然熱愛生命！』」孫穎表示父親節將會相約貝貝的朋友到家中聚會，本月26日她將與劉詩昆到西九龍文化中心參與音樂會演出，並以鋼琴和琵琶合奏，屆時會安排貝貝第一次上台向他們獻花。