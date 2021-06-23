MIRROR、姜濤大熱歌曲通街播　百貨公司「顧客心聲」激讚緊貼潮流

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-23 13:00

本地男團MIRROR愈來愈紅，無論是新歌《BOSS》還是各成員的Solo作品如姜濤《Master Class》、Edan（呂爵安）《E先生 連環不幸事件》等均深受粉絲歡迎。最近，有鏡粉發現某百貨公司的告示板上出現姜濤相關的Memo，並大讚：「貼近民情，順應民意播MIRROR嘅歌，值得一讚。」

近日有鏡粉發現某超級市場的告示板上出現了MIRROR人氣王姜濤相關的Memo。（Facebook）

有姜糖在百貨公司填寫「顧客心聲」表格，指路經時聽到一首耳目一新的歌曲：「是由姜濤主唱的《Master Class》，本人十分欣賞貴店能緊貼潮流，播放近期的本地流行歌曲，希望貴店繼續此安排，讓顧客認識和欣賞到不同風格的流行曲。」而該店店長也親自回覆：「近日本店轉換了新的歌曲後亦接二連三收到不同顧客讚賞，對此本司於日後亦會多加留意這方面之選擇，再次感謝閣下對歌曲之讚許。」

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網民對此帖文反應熱烈，除了大讚：「店長親回好有heart！」又紛紛「舉報」播放MIRROR歌曲店舖的情報：「嗰度狂播MIRROR嘅歌，即使你去廁所都會聽到『so I say I love you』」、「聽到嬰兒部 播《正式開始》開始～開始有心跳」、「有電器店都播Anson Lo（盧瀚霆）同MIRROR嘅歌」、「我聽過《E先生》」、「我嗰日喺$12店遇到位姜糖，佢掛到成身都係姜Man，仲揸住把姜扇」、「Shopping都開心啲」！

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