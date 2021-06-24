港版《大叔的愛》秋季日本播出玩逆襲　呂爵安盧瀚霆正式進軍日本

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-24 15:45

ViuTV向日本朝日電視台（tv asahi）購入大熱BL（Boy’s Love）劇《大叔的愛》版權，由MIRROR成員Edan（呂爵安）飾演田一雄一角（原作：田中圭）、黃德斌飾演大叔部長KK、Anson Lo（盧瀚霆／AL）飾演同居密友凌少牧，共譜三角戀，劇集將於下周一（28日）播出，而ViuTV已頻頻發布預告片造勢。早在2月港版《大叔的愛》舉行記者會時，朝日電視台已特意派出駐港記者到場採訪，片段更於晚間新聞時段在全日本播出，當時已經有指Edan及AL乘機衝出香港，進軍日本，今日日媒就正式發布消息！

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根據日媒報道，《大叔的愛》將於今年秋季登陸日本，並在朝日電視台旗下的「TELASA」、「テレ朝動画」、「CSテレ朝」三個頻道播出。ViuTV近日發布的海報及預告，經典劇情幾乎與原版一模一樣、充滿對原作的尊重，而港版為了豐富人物角色之間的情感，增加了本土獨有的文化底蘊及新劇情，更在日版7集的基礎上增加至15集。鏡粉對偶像衝出香港的消息感到興奮：「預祝MIRROR進軍日本嘅第一步成功」、「一齊打進日本市場，然後亞洲市場，拍住一齊闖出新天地」、「要在日本紅了」、「Edan 可能會俾人講有啲似高橋一生」

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