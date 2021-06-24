了不起的姐姐2｜容祖兒渴望拍拖生小朋友　受媽媽影響重視家庭

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-24 21:05

天后容祖兒（joey）近日同經理人霍汶希（Mani）一起參加訪談節目《了不起的姐姐2》，繼上一集大談演藝事之外，在今集就大講家庭同感情事。原來事業有成的她仍然覺得自己人生並不完整，事關在愛情路上她總缺一塊，揚言想擁有一個屬於自己的小孩，還公開擇偶條件，一度登上微博熱搜廣受討論。

joey同Mani一起接受蘇芒的《了不起的姐姐2》訪問。（影片截圖）

在節目中因為Mani講到生下女兒後，令她的人生改變了許多，突然令joey覺得她現在是打從心底的快樂，非常替對方高興。眼見Mani的人生如此完整，隨即令joey感到羨慕：「我真的有想看到她那麼開心，我都想有一個自己的孩子，但是在我的人生裡面，好像這個是永遠缺乏的，還找不到那個對的那一塊拼圖。」雖然渴望這一日的到來，但她亦非常明白這一種事是沒辦法著急的。

joey羨慕Mani有自己的小孩。（影片截圖）

雖然未來的事目前預知不來，但總有目標同方向，而joey就在擇偶條件上，向外界公開了一個明確的範圍：「我就專挑一些不帥（有才華的你是）我覺得最重要要開心﹑幽默。但是我覺得我的感情，現在我還是會有那種期盼，因為我覺得我是一個不錯的女生，如果跟我相處我覺得，我喜歡有才華的，真的是。因為必順要我會對他有一種仰慕，才可以讓我對他的興趣有延續不停地發覺到他的讓我很着迷的地方。但是他也要有一個童心在。」還強調兩個人在一起更多的就是要做自己，只要做自己才可以長久地同另一伴相處。

joey想有一位自己的小孩。（影片截圖）

另外，在家庭事方面joey一直視媽媽為偶像，覺得媽媽這一路走來非常不容易，事關在joey 15歲的時候父母就離婚，媽媽就肩負起照顧一對子女的責任：「我很敬佩她，因為她為了我跟我弟弟一直很努力地去工作。所以從小就想照顧家庭的那種感覺我就有，我覺得我媽媽給我一個很大的照顧就是她什麼都是以家庭為先。」看來媽媽對joey的影響非常大，幸好joey的歌唱事業順利可以好好照顧媽媽，更不時帶媽媽去旅行﹑媽媽生病為她祈福吃素等，是圈中出名的孝順女。

在容祖兒15歲的時候，父母就離婚。（影片截圖）