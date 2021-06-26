全民造星IV｜梁祖堯許廷鏗落實湊女互撼　MIRROR做第三勢力亂入？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-26 07:00

《全民造星》節目監製花姐（黃慧君）宣告《造星IV》於本周一（21日）開始公開招募，並講到明今年選女團！上一季林二汶及彭秀慧作為導師領學員帶來一個個精彩絕倫的演出，不過二汶早前就透過社交媒體表明已婉拒花姐今季再做導師的邀請：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能過做得更好，何不讓更多有才之士去做？」而去年A組的「媽媽」梁祖堯則會留任。

二汶早前就透過社交媒體表明已婉拒花姐今季再做導師的邀請：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能過做得更好，何不讓更多有才之士去做？」（IG／＠lam2）

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網民紛紛在ViuTV官方頁面提議導師人選，呼聲甚高的熱門有去年被評為「最佳評審」的許廷鏗與鄭欣宜、亦有與ViuTV關係不俗的「男排教練」鄧麗欣（Stephy）及「暖男爸爸」鄭中基；亦有網民以玩笑形式提議與無綫（TVB）關係友好的黃宗澤及正擔任《聲夢傳奇》導師的周柏豪，實是未選先令人期待。

《香港01》記者就導師人選向ViuTV製作部副總裁金廣誠查詢，金生就率先透露節目現時仍處於計劃階段：「暫時係兩個導師梁祖堯、許廷鏗。」至於MIRROR曾在第二季海選階段擔任評判，又重返過賽場參戰，問起今次會否以導師身份登場，金生就否定道：「唔會喇，可能會畀下意見之類。」

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