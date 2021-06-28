TVB《明星運動會》何泳芍被封女飛魚　彭慧中低胸泳衣全場最吸睛

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-28 16:00

TVB《明星運動會》游泳項目日前圓滿舉行，賽事分男、女子組多個項目，包括50米自由式、50米蛙式、50米蝶式、50米背泳及4X50米不限泳式接力賽。游泳項目由前香港游泳代表隊成員蔡曉慧旁述，並由中國香港游泳總會代表程漢偉、韓佳元、梁頌恆、Mark Ikin、黃茲朗、蘇力仁、雷健兒、王俊仁、張健達、李浩逸、黃偉浩、梁廷彰、李玉珠、黎嘉偉及林永健擔任裁判。

鍾志光、蔡曉慧、陳庭欣及崔建邦。

「優益C藍隊」、「怡寶綠隊」及「星火太陽能紅隊」各派出游泳好手出戰，當中以「飛魚王子」方力申任隊長的綠隊陣容最為鼎盛，勢要爭奪所有獎牌。各隊隊員不但泳姿有板有眼，實力亦不容忽視，當中男子組的藍隊盛勁為因身型高大，比賽取得先天優勢；綠隊的葉家泓及崔錦棠是校隊代表，葉家泓更是游泳教練，賽前被看高一線，視為奪金希望；紅隊的李偉霆表現亦十分亮眼，擅長自由式及蛙式，實力非凡。女子組方面，游泳健將何泳芍擅長自由式、蛙式及背泳，被「香港女飛魚」蔡曉慧認證其實力達專業級水平，另一選手郭柏妍亦有帶來驚喜表現，曾是校隊的她，將威脅對手的奪金之路，未知誰的泳術能更勝一籌為團隊奪得更多獎牌呢? (男、女子游泳賽事詳情見附頁)

一眾女藝人參加游泳賽事。

林凱恩於比賽途中，因緊張不慎嗆水，影響表現，但最終亦能完成賽事，表現出體育精神。

整個男、女子游泳賽事的過程，將剪輯成《明星運動會》，該節目由7月4日起連續三個周日晚上8時30分於翡翠台播映，壓軸一集則定於7月20日（周二）晚上8時30分播映。節目由鍾志光、崔建邦、朱凱婷及陳庭欣擔任大會主持，並由林盛斌、張秀文、黃庭鋒及戴祖儀任直擊報導員，為觀眾全程直擊參賽藝員前參賽時的即時感受。