大叔的愛｜多名星級觀眾黐實電視　關心妍小儀睇到心心眼：太癲！

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由黃德斌、MIRROR成員Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）主演的的香港版《大叔的愛》於昨日（28日）首播，作為首套本土BL劇集自然受到萬眾期待，除了本身日版的粉絲、BL劇集的粉絲及MIRROR粉絲黐實電視機之外，亦吸引了不少星級擁躉！

（《大叔的愛》影片截圖）

MIRROR一眾成員們都紛紛出post呼籲粉絲收看，姜濤看完第一集更發表觀後感：「真的是一部很棒的劇，很多不同於以往香港的拍攝手法，配樂演技和濾鏡都真的給人很大的驚喜，加油，這部劇一定可以！」除此之外，亦有不少藝人期待《大叔的愛》的播出坐在電視機面前，包括關心妍、Serrini、林欣彤及岑珈其等等。

其中自稱「正印」的小儀更表示非常喜歡Edan發現黃德斌暗戀自己後不敢行近合照的一幕：「呢一幕好like！因為嗰一下『的』起個籮，太癲！」Edan回覆小儀時自爆，原來該動作和表情都是自己的爆肚演出：「嗰下諗到，之後就忍唔到笑！」

小儀自稱是Edan「正印」！（Instagram：@kittyyuen）

小儀表示非常喜歡Edan發現黃德斌暗戀自己後不敢行近合照的一幕。（Instagram：@kittyyuen）

小儀覺得Edan的演出好癲。（Instagram：@kittyyuen）

點擊觀看更多Edan的有趣演出：

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