中共建黨百年｜成龍張韶涵合唱〈怒吼吧黃河〉七情上面彰顯愛國心

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-01 10:30

台灣藝人登上中共黨慶舞台！6月28日晚，慶祝中國共產黨成立100周年的文藝演出《偉大征程》，於北京鳥巢舉行，中共總書記習近平和李克強、栗戰書、汪洋等國家領導人均出席觀看。在演出開始約半小時的「節目五」，張韶涵身穿黃色上衣，緊挨著成龍等，一同演出情景大合唱──〈怒吼吧黃河〉。

《偉大征程》是中共為慶祝共產黨成立100周年，於7月1日慶祝活動前，特別安排的文藝演出，在6月28日晚間的正式演出時，中共中央政治局委員習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人，和約兩萬名觀眾一同觀看演出，為確保活動完美呈現、萬無一失，官方甚至要求參會媒體不得攜帶手機等任何通訊設備，避免有媒體進行現場直播。

成龍張韶涵唱〈怒吼吧黃河〉七情上面！（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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演出在北京的大陸國家體育場（鳥巢）舉行，包含21個節目，最後以歌曲〈沒有共產黨就沒有新中國〉作收，呈現1921年共產黨成立以來，包括起義、長征、開國、改革開放、設立特區、港澳回歸，一直到習近平新時代的歷程，並動用黃勃、胡哥、楊洋、楊紫、宋軼、李現等影劇明星，出演時代短劇。

在節目五，〈怒吼吧黃河〉中，與成龍搭檔演唱的張韶涵，是《偉大征程》演出中，唯一一位標示為「中國台灣」的藝人，她身著黃色上衣，與港星成龍，澳門藝人劉乃奇、盛梅，以及大陸藝人高鵬、佟鐵鑫、王晨、洪之光、王一鳳等一同演唱，表演時長約3分鐘。

除此之外，參加文藝演出的歌手還包括大陸歌手韓紅、李楠，以及台灣人也熟知的郁可唯、李宇春等，整個節目時長超過兩個小時，中共第一代領導人毛澤東，以及現任領導人習近平的「成就」，在表演中有大量呈現。

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