張韶涵禾稈冚珍珠？傳世界各地掃物業買小島　chill爆配套早曝光

台灣38歲女歌手張韶涵2002年憑藉著偶像劇《MVP情人》進入演藝圈，後來更將演藝事業重心轉往內地人氣爆紅，日前傳出她在戶外商演，因吸引太多人潮造成交通癱瘓而被迫暫停演唱的消息，可見其受歡迎程度。昨（28日）則傳出她在世界各地狂掃物業，引發網友熱議！

據悉，張韶涵幾年前接受訪問時，被問到是否在很多地方都置產？她直言：「只是覺得女人必須要有一個Back Up」，並謙虛地說：「沒有各地啦，就是有喜歡待的地方。剛起步新興國家，會是比較好選擇，像印尼、緬甸和越南。」暗示自己在買房前也有做足功課，被讚很有生意頭腦。

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事實上，2016年張韶涵更曾曝光一組度假照片，並寫上：「等了一年終於等到這一刻。」後來便傳出她疑似是買下了一座小島，還標註上吳青峰、許茹芸，邀他們一起來玩。當時照片曝光後，有粉絲還驚訝地說：「2年前知道這消息時還挺驚訝的，2年後這個島終於建好了！」照片中，看見除了有一幢別墅、泳池外，還有舒服的吊床、躺椅，裝潢得相當奢華。

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