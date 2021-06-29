吳若希拍片揭老公亂放打火機　被批零危險意識：小朋友玩就大鑊！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-29 18:23

吳若希（Jinny）和老公何兆鴻於2017年結婚，兩人育有女兒Giselle及兒子Kylian，經常在社交網站大曬一家四口的溫馨時光。Jinny除了經常大方與老公放閃之愛，向來敢言的她亦時常大爆老公秘密，今日（29日）她拍片踢爆對方將打火機隨處擺放的證據：「一睇就知我老公亂中有序，同埋佢真係好鍾意同人慶祝生日啦！」

吳若希經常在網上大曬一家四口家庭照。（Instagram：@jinnyng）

Jinny先公開兩條家中的片段，並叫網民一齊來玩「Where is lighter」遊戲，第一條片段中驟眼看有多包煙和打火機隨處擺放，不但遍佈露台地下和椅子，就連Jinny女兒的粉紅色單車後面都有。之後她再公開客廳玄關的片段，又見到一個打火機，令Jinny大惑不解：「本來我的化妝枱和廁所都有一個，不知道是被工人姐姐整理了，還是俾（被）何生攞走了～唔食煙嘅人，應該呢一世都唔會明點解屋企要喺唔同地方收埋咁多火機！」

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雖然大家都知道Jinny只是純粹娛樂一下兼乘機抱怨一下老公，但有不少網民都認為食二手煙對小朋友有害，亦不應將煙和打火機隨處擺放在小朋友有機會接觸到的地方：「有兩個小朋友仲迫屋企人食二手煙」、「食還食，千其唔好喺小朋友面前食」、「呢d野唔好周圍放啦，好危險」、「萬一小朋友攞嚟當玩具玩就大件事」、「戒煙啦！」

網民紛紛叫Jinny老公快點戒煙。（Instagram：@jinnyng）

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