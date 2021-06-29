寶寶大過天｜朱斐斐收起性感演印傭　嘆收入大減：有工開先有糧出

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-29 19:35

TVB劇集《寶寶大過天》劇情講到悠悠（岑麗香飾）媽咪Diana（龔慈恩飾）特別請了一名印傭Siti（朱斐斐飾）幫手，讓悠悠可以重返職場，更藉助Siti時刻監視歡姐（商天娥飾）的一舉一動。飾演Siti的朱斐斐在接受《香港01》訪問時笑言今次不但造型上有突破，她在事前更做足準備：「特登化黑咗，我同馬明用同一隻色粉底。我都用咗兩個月時間去學印尼姐姐講廣東話嘅口音，我做Gym嗰度都有請啲印尼籍姐姐，我就攞住份劇本問，之後錄低佢哋點講，返屋企不斷聽。」

飾演Siti的朱斐斐特登化黑膚色，更花了不少時間練習口音。（YouTube影片截圖）

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其實過往有不少藝人都曾在劇集中飾演外傭姐姐，包括在《歡樂今宵》中飾演Maria的江欣燕及在《愛·回家之開心速遞》中演Liza的姜麗文，斐斐都有從中參考：「佢哋兩個都做得好似，特別係姜麗文啲口音學得好真，我都有睇佢嘅演出偷下師。」斐斐自藝員訓練班畢業後，曾參演過不少劇集，但大多都是客串性質，今次終於有一個貫穿全劇的角色：「監製第一時間諗起我，畀我嘗試Siti呢個角色。以前一路做人哋個妹或者學生妹，今次算係一個另類嘅挑戰，亦係第一次演搞笑劇，初初都驚自己冇乜搞笑天分，不過香香、馬明、娥姐都有一手，喺呢個環境下自然都跟到佢哋嘅節奏。」

斐斐演過不少學生妹角色，今次就挑戰演印傭。（IG@ffcfei）

現年29歲的斐斐入行九年，一直未有機會上位，令她情緒出現問題，患上憂鬱症同暴食症，她更曾表示被親戚朋友問起都講不出代表作，一度想轉行，不過近年終於有轉機。去年斐斐在劇集《迷網》中性感上陣色誘鍾志光一幕相當搶鏡，今次在《寶》中再靠印傭Siti一角成功彈出：「呢幾年嘅角色開始好咗，好似上次《迷網》咁，都好開心有呢個角色，今次就好密實㗎，完全冇性感，畀大家見下我另外一面，我終於可以同大家講做過邊啲戲！」

斐斐曾在劇集《迷網》中低胸上陣色誘鍾志光。（YouTube影片截圖）

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除了做演員之外，斐斐還有兼職做健身教練，去年更投資開網店，賣健康食品及時裝，不過生意因疫情關係難免受影響：「呢兩年係比較難過啲，之前市道好啲，大家都疏爽啲會請下教練，同埋拍嘢都少咗，以前出邊都接到啲廣告仔。（網店生意如何？）之前都啱啱回到本囉，但啲貨源韓國嚟嘅成本有啲高，等我搵到個好少少嘅供應商應該都會Keep住做落去嘅，你知公司有工開先有糧出㗎嘛，所以都要搵下外快幫補下！」

斐斐曾因為情緒問題暴飲暴食，暴肥40磅，幸好之後一邊接受心理醫生治療，一邊靠健身釋放壓力，成功康復。（IG@ffcfei）