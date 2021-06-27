寶寶大過天．短評︱B戲少變外母鬥奶奶　岑麗香睇中馬國明啲乜？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-27 12:00

無綫（TVB）劇集《寶寶大過天》講述了家長同子女兩代人之間的溝通問題，題材貼近父母心聲，獲不少觀眾捧場。劇中飾演夫妻的岑麗香同馬國明經常為了家事而爭吵，每一集都有嗌交場面，因而引來不少網民批評太過嘈吵，但其實就反映了一個家庭會面對的種種問題，不過最令觀眾詬病的就是劇中的「寶寶」戲份太少，完全離題。

寶寶戲份太少。（YouTube影片截圖）

寶寶少戲份變外母惡鬥奶奶

作為《BB來了》的延續篇，《寶寶大過天》顧名思義同樣是圍繞着寶寶的點滴而展開，雖然同樣是講述新手父母的辛酸史，但《寶》的劇情就多數集中在大人身上，寶寶的戲份反而甚少，而且劇情以兩代人的育兒差異為主，當中外母Diana（龔慈恩飾）為了保護女兒悠悠（岑麗香飾）出盡絕招，不但請了外傭Siti幫手，更時刻監視奶奶歡姐（商天娥飾）的一舉一動，整套劇演變成專制外母惡鬥恐怖奶奶，似乎錯重點。

劇中Diana（龔慈恩飾）為了保護女兒悠悠（岑麗香飾）出盡絕招，時刻監視歡姐（商天娥飾）的一舉一動，整套劇演變成專制外母惡鬥恐怖奶奶。（YouTube影片截圖）

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回憶片段容易令人混淆

劇集充滿家庭矛盾，包括兄弟、母子、母女、夫妻之間的爭吵，但隨着回憶過往甜蜜幸福的點滴，所有問題都迎刃而解。不過劇中的回憶片段與目前相比並沒有太大分別，不但沒有任何提示，角色造型及畫面色彩上都沒有明顯變化，一時講以前，一時又跳回現在，令人感覺混亂。

一時講以前，一時又跳回現在，令人感覺混亂。（電視截圖）

窮爸爸VS富媽媽反映觀念差異

「婚姻是兩個家庭的事」這句話相信不少夫妻都十分認同，尤其是有了小朋友之後，小朋友的教育問題就成為重心。劇中悠悠出身小康之家，品學兼優，原本前途無限，但嫁給阿山（馬國明飾）之後就做全職媽媽，專心相夫教女，不過兩公婆經常起爭執，歸根到底都是因為他們成長環境同家庭背景都不同。阿山自小與媽媽同細佬相依為命，為了幫阿爸還債早早輟學打工，而悠悠父母教育水平高，她更是碩士畢業，兩人不但在育兒理念上有差異，更被阿山屋企的種種瑣事拖累，正正就反映了所謂門當戶對的重要性。不過劇中悠悠同阿山都為了頭家而努力，相信現實中的夫妻從他們身上或多或少都可以找到解決家庭矛盾的好方法。

雖然悠悠同阿山的成長環境同家庭背景都不同，但兩公婆都為了頭家而努力。（電視截圖）

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