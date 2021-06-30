佘詩曼祝賀湯盈盈46歲生日　IG公開激罕泳裝照大曬白滑肌膚

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-30 16:30

佘詩曼與湯盈盈、周家蔚、梁靖琪、文頌嫻、鍾麗淇及姚樂怡七個好姊妹相識多年，取名為「七魔女」的她們除了周不時都會在網上互動，亦會間中出席聚會互相為大家過生日。今日（30日）湯盈盈正式踏進46歲，因工作在身無法見面的阿佘亦不忘在社交網站祝好友生日快樂，更公開一張激罕的泳裝照，獲網民大讚果然是美魔女。

（左起）「七魔女」包括鍾麗淇、周家蔚、姚樂怡、梁靖琪、佘詩曼文頌嫻及湯盈盈。（Instagram：@charmaine_sheh）

「七魔女」周不時都會在網上互動，亦會間中出席聚會互相為大家過生日。（Instagram：@charmaine_sheh）

阿佘在Instagram發文寫道：「生日快樂，我親愛的朋友！祝你心裏充滿幸福，又展開生命中新一個美好的一年，你是最好的！」她又一併公開一張與在泳池中從後攬實湯盈盈的罕有泳裝照，只見兩人均穿上泳衣大曬白哲肌膚，而素顏上陣的阿佘皮膚更依然好好，獲網民大讚兩人果然是「七魔女」成員之一，又有人表示這張照片沒什麼睇頭，希望阿佘可以公開兩人的正面泳裝照！

佘詩曼公開一張與在泳池中從後攬實湯盈盈的自拍照。（Instagram：@charmaine_sheh）

阿佘收到好姊妹們送的花束。（Instagram：@charmaine_sheh）

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