Penthouse 3︱第三季後勁不繼慘遭棄劇　真係成也狗血敗也狗血？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-29 22:30

由李智雅、金素妍、柳真及嚴基俊等主演的韓國人氣狗血電視劇《The Penthouse》（又名Penthouse／上流戰爭／頂樓）由去年開播以來深受歡迎，第二季更曾一度創出最高30.6%的收視率，雖然來到現時第三季依然話題不斷，但收視卻比起之前大幅回落，第三季雖以21%高收視率開播，卻似乎後勁不繼令收視有下跌的趨勢，上集僅得17.1%收視率。

《The Penthouse》來到第三季依然話題不斷，香港觀眾可於黃Viu煲劇平台收看。（《Penthouse》劇照）

《The Penthouse》系列的編劇金順玉有「狗血劇教母」之稱，夠狗血的劇情向來都是她的拿手好戲，同時亦是該劇的最大賣點，但漸漸卻成為了該劇的「死因」。劇中女主角李智雅所飾演的沈秀蓮於第一集被朱丹泰用刀殺死（嚴基俊 飾），第二季又一人分飾兩角以另一身份「羅愛嬌」翻生，誰知原來被殺的沈秀蓮才是羅愛嬌，因此大難不死並假冒「羅愛嬌」重返Penthouse。而第二季中，裴羅娜（金賢秀 飾）被朱丹泰用獎盃插在頭上死亡，甚至連葬禮都已完成，卻又奇跡翻生已經有批評聲音指不太合情理，誰知來到第三季依然照版煮碗，令被朱丹泰用炸藥炸死的Logan Lee（朴殷碩 飾）以哥哥「Alex Lee」身份翻生，接連幾個角色死完仍奇蹟生還被觀眾狠批過份不合理。

李智雅在第一季被殺後，於第二季以另一角色翻生，一人分飾兩角，。（黃Viu煲劇平台）

裴羅娜（金賢秀 飾）被朱丹泰用獎盃插在頭上死亡，甚至連葬禮都已完成，卻又奇跡翻生。（《Penthouse》劇照）

Logan Lee於上季尾被炸死，今季以回憶片段穿插。（《Penthouse》劇照）

朴殷碩今季以Logan哥哥「Alex Lee」身份翻生，有觀眾覺得其實是他大難不死扮成另一身份回來報仇。（劇照）

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金順玉早前接受韓國傳媒訪問時表示知道翻生橋段令觀眾看得非常混亂，亦承認自己邏輯性不足：「我收看時都有反省，下定決心這次不救角色，但不知不覺就做好了救活的準備…」似乎暗示仍然未放棄翻生戲碼，上集尾聲講到吳允熙（柳真 飾）發現朱丹泰的秘密後被對方追殺生死未卜，預計今次亦同樣大難不死。

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另外，編劇多次安排同一演員分飾多個角色，除了先前提到女主角李智雅一人分飾兩角「沈秀蓮」和「羅愛嬌」外，第一季中的朴殷碩先穿假髮、戴假牙和眼鏡扮成土味十足的體育老師具浩東，再搖身一變以西裝筆挺的形象以富豪Logan Lee身份登場，直到第三季被炸死後又再換上黑人雷鬼造型登場，雖然今次的角色是Logan Lee的哥哥Alex Lee，但依然被觀眾鬧爆睇到很無言，似足鬧劇。

朴殷碩接連以三個角色登場，今季以Logan Lee哥哥「Alex Lee」身份翻生被觀眾鬧爆不合理，（《Penthouse》劇照）

該劇的錯綜複雜的關係更令觀眾看到頭腦錯亂，第三季揭發原來朱丹泰並非真正的朱丹泰，實際上是一個本名為「白俊基」的男子，他多年前殺害真正朱丹泰（溫朱莞 飾）的父母後搶奪所有財產，並搶走朱丹泰的身份在韓國生活，搖身一變成為上流社會的富豪，而這位真正的朱丹泰，卻於多年後以「白俊基」之名回韓國報復假朱丹泰，因此觀眾想講劇情都並非易事，皆因朱丹泰並非朱丹泰、白俊基並非白俊基，朱丹泰就是白俊基、白俊基就是朱丹泰，如何才能清楚地講清楚誰是誰？

朱丹泰原來真正身份是本名為「白俊基」的男子。（《Penthouse》劇照）

白俊基多年前殺害真正朱丹泰（溫朱莞 飾）的父母後搶奪所有財產，並搶走朱丹泰的身份在韓國生活。（《Penthouse》劇照）

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「朱丹泰之亂」已經看到人神經失調，劇中親生仔女的關係亦愈來愈複雜，要理解劇中關係的觀眾必須要多加分析，因此令人逐漸疲倦想要棄劇。在第一季中，沈秀蓮與已死去的前夫所生的親生女兒「閔雪娥」出生時被假朱丹泰暗自調包成「朱慧仁」，直到閔雪娥成年後被人殺死後沈秀蓮才得知她是自己的親生女兒，而躺在醫院多年的植物人朱慧仁其實由另一少女所生。直到第三季上集提到，吳允熙在Logan Lee臨死前口中得知沈秀蓮原來當年與前夫誕下兩個雙胞胎女兒，暗指展開調查後發現一個為已死的閔雪娥，假朱丹泰的女兒朱碩京多年來被沈秀蓮視為繼女，原來亦是她的親生女兒！

沈秀蓮的親生女兒閔雪娥於第一季被推落樓而死，成為全劇唯一未有翻生過的重要角色。（IG@soominn_jo）

沈秀蓮和朱碩京由繼母女突然變成親母女，令人看到摸不着頭腦。（Instagram：@hanjiji54）

「朱碩京」原來是「沈秀蓮」的親女兒！（黃Viu煲劇平台）

另外，吳允熙於上一季親口向獄中的河尹哲承認，女兒羅娜其實並非與前夫所生，而是河尹哲（尹鐘焄 飾）的親生女兒，雖然編劇在第三季並沒有對此多加描述，但不排除會成為下幾集的重要關鍵。而第三季亦講到千瑞珍（金素妍 飾）和河尹哲的女兒河恩星被家庭老師陳粉紅煽動下離開父母，並於上集被綁架帶走，有觀眾認為河恩星極大可能有其他身世，但亦有聲音表示用一橋段用兩次已經欠缺新鮮感。

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如今留下來繼續看的大多數是《The Penthouse》頭兩季的忠實觀眾，但因為荒謬的劇情走向令人投入度大減，亦因為前車可鑑的情況下，早已習慣突如其來的劇情大翻轉和大難不死的戲碼，再有反轉和死人的劇情已經不再有新鮮感，因此不少觀眾都開始以看喜劇的心情看《The Penthouse》，反而又有另一種味道，以免對逐漸爛尾的結局太過失望。

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