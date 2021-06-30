刑偵日記｜惠英紅演技再達巔峰　吳沚默激讚：佢扯我頭髮就入咗戲

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-30 19:15

由惠英紅、王浩信、姜皓文、黃智雯和黎諾懿等主演的懸疑心理劇《刑偵日記》一播出即引來不少迴響，聚焦人格解離症題材加上錯綜複雜的案情在內地「貓眼全網熱度榜」即火速登上亞軍，討論高相當高。

劇中會剖析精神分裂的惠英紅的殺人世界！

劇中惠英紅扮演的楊碧芯表面是一位普通精神病醫院助理，是一位慈愛溫柔的母親。但是實際上她卻是一名隱藏的殺人犯，患有嚴重的精神分裂，她飽受精神分裂困擾，曾險些毒殺兒子葉勁峰（王浩信飾）與女兒葉朗晴（戴祖儀飾）。為了出演不同人格的精神病患者，惠英紅幾乎在每一集的表情以及眼神變化，都有著巨大的差距。

楊碧芯（惠英紅飾）曾險些毒殺兒子葉勁峰（王浩信飾）與女兒葉朗晴（戴祖儀飾）。

當中惠英紅目睹女兒葉朗晴（戴祖儀飾）受到同病房的馬詠（吳沚默飾）一再騷擾及欺負，瞬間變臉由短短數分鐘內於謙虛、無知、陰森、慈愛、兇狠、惡毒等多種不同神態中遊走，神級演技再達巔峰。惠英紅曾坦言拍這部劇自己有很大壓力，不過好在自己曾親身經歷過抑鬱症以及幻聽，所以便將這些融入到了角色裡，沒想到當時的病症竟然成為了一種寶貴的經歷。

惠英紅會在為了母親以及狠毒女惡人之間來回徘徊。

點撃下圖睇紅姐演技！

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在劇中與惠英紅有大量對手戲的吳沚默接受《香港01》訪問時就坦言角色難度很大：「第一係做精神病人，第二係同女仔有親密嘅戲，好有難度因為兩樣嘢我都唔係，我要好鍾意戴祖儀，鍾意到想非禮佢，我覺得佢而家都好驚我，喺公司見到我都好驚我掂佢，佢嗰種驚令我人性嗰種黑暗都出咗嚟，好想恰佢同強吻佢嘅戲都做得好順利。」

點撃下圖重溫吳沚默「變態」演技：

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吳沚默又提到與惠英紅第一場戲正正就是「扯頭髮」那一場：「我仲諗緊點想入戲佢就扯住我頭髮，一扯我就成個人醒咗，嗰下係痛醒，但就即刻入咗戲，其實原來唔洗諗咁多，有紅姐喺度你畀晒本能反應就OK喇！」她又透露惠英紅完成不需要替身：「雨中肉搏戲我打佢嘅時候叫我照打，佢係一個好捱得嘅，同佢相比真係差好遠，我哋真係完全唔捱得。佢仲叫我用力啲，逼真啲。」

吳沚默戲外仙氣十足！

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