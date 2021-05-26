怦然心動20歲 |自爆愛看直播送禮　阿嬌：我就把賺來的都送出去了

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-26 23:00

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）最近參加觀察類真人騷節目《怦然心動20歲》掀起關注，在節目中會透過看錄像的方式探討問題。而在最新一集節目中，她就自曝了自己好喜歡看別人的直播，而且看到會瘋狂送禮物，揚言「我就把賺來的都送出去了」，令不少網友都覺得阿嬌為人好真實，掀起討論。

阿嬌在節目中大講感情問題。（影片截圖）

在剛播出的最新一集節目中，主持人大左問道在戀愛的過程中有沒有做過很幼稚的事情？而內地女星寧靜則表示：「拉黑（封鎖）別人的經歷應該都有吧！」當下阿嬌聽到即時回應：「一直拉黑一直關注，就重複地去做，因為我怕他不知道我拉黑了他。」原來在戀愛的過程中，阿嬌會做出這樣的動作，明顯是因為太在乎對方所以才如此做去引人注意。

阿嬌360度零死角漂亮。（影片截圖）

另外，女星楊芸晴在節目中非常欣賞參賽者馬文軒，在閒聊中她公開喊話想取得對方的聯繫方式，此時主持人大左就建議她透過微博去聯絡對方，但她則表示好奇怪。在這個時候阿嬌就主動表示：「不奇怪啊！我常常在微博認識朋友，我就是要找存在感啊！」此時大左還爆阿嬌好瘋狂，曾用真實帳號去看他人直播，但阿嬌認為沒有問題：「如果不用自己的號去幹嘛。」可見她為人是多麼的真實。當大家知道阿嬌喜歡看他人直播，寧靜就問道她：「你自己直播嘛？」，而阿嬌則道：「我很少直播，因為我喜歡看，還送禮物呢，我就把賺來的都送出去了。」難怪去年阿嬌被爆玩抖音看小鮮肉男主播，還課金4萬元人民幣（約4.5萬港幣）給對方，可見他講的說話是千真萬確。

阿嬌曾課金給男主播。（微博圖片）