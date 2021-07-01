調教你MIRROR｜梁祖堯高度讚揚Frankie不計付出：12個裡面最真誠

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-01 14:45

《調教你MIRROR》正在熱播、成員間的坦誠相對掀起討論，而作為主持及「心靈導師」的梁祖堯在經過與12子的相處後，寫下了對每個成員的感想，周四（1日）就輪到Frankie（陳瑞輝、皮皮），梁祖堯表示在12名鏡仔中與皮皮認識得最久，他娓娓道來與皮皮結識的緣份：「疫情嘅時候，我除咗耕田都冇乜其他嘢做。當時有一班《造星2》嘅朋友仔想搵我教大家做戲，我應承咗，再同大家上咗大約八堂，唯一條件就係唔想收錢，大家自由定價，所有收到嘅錢都會捐去良心基金，幫助有需要幫助嘅人，而當時皮皮就係其中一人。」

（IG／＠pumpkinjojoinstagram）

有留意MIRROR的鏡粉都知道，皮皮的個性相對低調，而阿祖亦提到：「皮皮係一個唔鍾意競爭嘅人，而佢亦都唔係一個會好主動喺大圍表達佢睇法嘅人；但絕對唔代表佢係一個冇要求、冇睇法嘅人，而佢嘅睇法往往都會私下同大家分享。我知道好多皮寶寶覺得節目點解好似唔係咁多見到佢嘅睇法，其實就係呢個原因。」

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有一段日子鏡粉不難留意到MIRROR 12子分開了兩邊陣容，而在節目中成員們亦不時提到兩邊陣容的關係愈來愈遠，阿祖就觀察到皮皮不介意付出去連結大家：「喺啱啱開始兩面破冰，大家重新建立關係，但係仍然有少少尷尬嘅時候，皮皮係好主動連結大家嘅人，而呢啲係唔會喺鏡頭面前見到嘅嘢。佢嘅善良，佢嘅顧全大局，佢喺後面默默咁樣支持大家，而且真心唔介意係唔係會被鏡頭攝入，係我超級地欣賞佢嘅地方。而我可以同大家講，鏡頭前後嘅佢基本上係冇分別嘅，可以話係12個裏面最真誠嘅一個人。對於見過世面，經歷過好與壞嘅人來講，而真誠同埋善良，係一種選擇，而我眼中嘅皮皮，就係一個咁嘅人。」