Justin Bieber夫婦見法國總統與第一夫人　網友狠批：着裝不尊重

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-26 10:00

加拿大歌手Justin Bieber近日同太太Hailey Bieber（Hailey Baldwin）在巴黎會見法國總統Emmanuel Macron（馬克龍）與第一夫人Brigitte Macron，原本是一件開心的事，但兩人的穿衣打扮卻引起爭議。

Hailey選擇了美國設計師LaQuan Smith尚未發售的2021秋冬成衣系列啡色露臍掛脖連身裙，一展fit爆身材；而Justin一改街頭風，身穿CELINE寬鬆間條西裝套裝，搭配白色間條襯衫，腳踩Nike Air Jordan 1 Low波鞋。相對於Emmanuel Macron夫婦的西裝革履以及純白色連身裙套裝而言，Bieber夫婦的裝束顯得有些不夠莊重。

Bieber夫婦與法國總統夫婦。（Instagram@justinbieber）

其後Justin在IG上載了同太太以及Emmanuel Macron夫婦的合照，儘管吸引逾550萬like，但同時也被質疑「着裝不符正式場合」，有網友留言道：「Is Hailey going to the club（Hailey要去蒲嗎）」、「Love her outfit. I'm not a prude, but not appropriate to meet the president and his wife（鍾意她的裝束。我不是古板，但這真的不適合去見總統夫婦）」、「Can someone tell the Biebers this is a government event（有人告訴Bieber夫婦這是政府盛事嗎）」等。