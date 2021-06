Justin Bieber夫婦見法國總統與第一夫人　網友狠批：着裝不尊重

撰文: 朱奕錦 最後更新日期: 2021-06-26 10:00

加拿大歌手Justin Bieber近日同太太Hailey Bieber(Hailey Baldwin)在巴黎會見法國總統Emmanuel Macron(馬克龍)與第一夫人Brigitte Macron,原本是一件開心的事,但兩人的穿衣打扮卻引起爭議。

Hailey選擇了美國設計師LaQuan Smith尚未發售的2021秋冬成衣系列啡色露臍掛脖連身裙,一展fit爆身材;而Justin一改街頭風,身穿CELINE寬鬆間條西裝套裝,搭配白色間條襯衫,腳踩Nike Air Jordan 1 Low波鞋。相對於Emmanuel Macron夫婦的西裝革履以及純白色連身裙套裝而言,Bieber夫婦的裝束顯得有些不夠莊重。

Bieber夫婦與法國總統夫婦。(Instagram@justinbieber)

其後Justin在IG上載了同太太以及Emmanuel Macron夫婦的合照,儘管吸引逾550萬like,但同時也被質疑「着裝不符正式場合」,有網友留言道:「Is Hailey going to the club(Hailey要去蒲嗎)」、「Love her outfit. I'm not a prude, but not appropriate to meet the president and his wife(鍾意她的裝束。我不是古板,但這真的不適合去見總統夫婦)」、「Can someone tell the Biebers this is a government event(有人告訴Bieber夫婦這是政府盛事嗎)」等。