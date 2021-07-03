射鵰英雄傳｜三大主角人氣急跌　孟子義得罪人多李一桐劇集仆直

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-03 08:30

4年前內地推出新版《射鵰英雄傳》大受歡迎，捧紅了三位主角楊旭文﹑李一桐同孟子義。然而星途原本被看好的他們，想不到這些年走來演藝成績卻一直浮浮沉沉，一個因為捲入女星任嬌的跳樓事件而罵渣男，一個資源好到同多位流量男星合作，但屢屢因為成績不理想被嘲捧極都不紅，一個因為綜藝節目的表現行為不討喜被指心機重，當年人氣高企的他們已經清一色跌落神壇了。

《射鵰英雄傳》當年非常受歡迎。（《射鵰英雄傳》微博圖片）

作為「華誼兄弟」力捧的藝人楊旭文的資源相當不俗，在圈中活躍3年後就被安排接拍新版《射鵰英雄傳》飾演郭靖一角，亦因為該劇令他為人熟悉，劇集在台灣﹑香港等地播出收視都非常高企。但想不到在當紅之際，於2017年10月期間，他就被踢爆懷疑其與女星任嬌的墮樓案有關，因為有網友爆出在酒店的CCTV中，任嬌死前一晚同楊旭文在一起，並且二人有說有笑並回到男方的房間，但隔日任嬌就被發現全裸死在酒店外的草叢中，而楊旭文事後就被公安行政拘留48小時協助調查。

楊旭文捲入任嬌的墮樓案，令他人氣急跌。（微博圖片﹑任嬌微博圖片）

經過警方的調查後證實任嬌的死只不過是意外事故，認定對方當時是因為飲酒一時失足。但網友們始於不肯相信，總覺得事件疑點重重，而楊旭文亦因為如此證實其同案件無關，更發聲明強調真相已經查明不要再謠傳。雖然如此但他的人氣同時已經急跌，往後推出的作品都大不如前。最近接拍新劇《唐朝詭事錄》﹑《紫川》都紛紛不被網友看好，大家都不明白他為何還有戲拍，似乎新劇還未播出已經被抵制，任嬌事件更再度被大家提起。

因為任嬌案，楊旭文至今仍不受網友歡迎。（楊旭文微博圖片﹑《射鵰英雄傳》微博圖片）

而因為在劇中飾演黃蓉走紅的李一桐，演藝成績亦不太好。自《射》劇後她所推出的作品口碑都一般，即使搭檔的男主角都是流量男明星，劇集依然帶不起話題。與鄧倫合作的《海棠經雨胭脂透》在豆瓣只有5.6分，同李現合作的《劍王朝》6.2分，同胡一天合作的《我的時代，你的時代》5.9分，最新和許凱合作的熱播劇《驪歌行》亦只有5.3分而已，可見自《射》劇後她似乎後勁不繼。

李一桐被網友封為「最美黃蓉」。（《射鵰英雄傳》微博圖片）

正正因為如此網友們都嘲諷她捧極都不紅，更懷疑她屢次擔任女主角背景應該不簡單。對此她亦曾在節目中講道：「你們這些說我有什麼大哥，什麼資源的話，你給我找出來，我給你一百萬。你找不出來，那就告訴你不要再寫這些有的沒的。」可見她對這一些傳聞感到非常生氣。

李一桐被嘲捧極都不紅。（影片截圖）

而另一位被封「最美穆念慈」的孟子義近年就被指心機重遭網友討厭，因為她曾在多檔綜藝節目的表現中，顯得其情商不高讓大家討厭她。例如在《一年級，畢業季》中，她在在不願意扮醜的情況下擅自改動自己的妝髮，還說謊推卸責任，揚言因為沒有化妝師為自己化妝關係，所以自己弄好妝髮。還公開頂撞靚靚（袁詠儀）普通話不標準，令到她火冒三丈：「你在挑戰我的普通話是嗎？心臟病了。」

孟子義被網友指心機重。（《射鵰英雄傳》微博圖片）

另外，在《演員請就位》上，孟子義又再次重復犯錯擅自改妝髮的事件，令導演郭敬明為之震怒：「你要再敢自己亂改一個妝，亂化一個妝就別拍了。」更揚言她的美只不過是一個網紅臉。還有在最近播出的《五十公里桃花塢》中，有次她同郭麒麟外出同坐在車廂後座，孟子義又裝作拉不動安全帶，要郭麒麟代勞，狂嗲對方的行徑被網民指她有意同郭麒麟炒作CP話題。另有在進行踩單車活動時，張翰見她滿頭大汗好心叫她脫下外套，想不到孟子義內裡原來穿著吊帶背心，矯情造作搶鏡頭的行為被指機心重等，種種的行為讓大家標籤她是一位做作的女明星。眼看當初討人歡喜的他們，這些年來慢慢人氣急跌，認證了一句說話「花無百日紅」。

郭敬明震怒。（影片截圖）