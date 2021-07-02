大叔的愛︱6-10集劇照藏線索　盧瀚霆情迷呂爵安情敵唔止黃德斌？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-02 19:30

改編自日本朝日電視台同名節目的ViuTV劇集《大叔的愛》，有黃德斌與MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆／AL）力爭Edan（呂爵安）的愛，由於這是本地電視史上第一部打正旗號的HeHe劇集，周一（28日）首播已經掀起全城熱討，黃德斌的反差萌、以及Edan與Anson Lo之間的粉紅泡泡都令觀眾心動不已，有消息更指劇集首集收視高達8.7點，非常犀利。以下為下周《大叔的愛》第6－10集分集劇情！

第6集－上陣不離父子兵（播出日期：7月5日）

KK（黃德斌飾）向Francesca（簡慕華飾）坦率地剖白自己找到了真愛，而此人正是阿田（呂爵安飾），Francesca一時未能接受，倉皇離開。翌日，阿田與阿牧在公司發現Darren的兒子，Darren（陳子豐飾）卻淡然地打發他離開。其後二人得悉Darren的前妻即將帶著兒子移民；又知道男孩希望能再與父親參加親子羽毛球比賽，阿田努力地牽引三人團聚，阿牧（盧瀚霆飾）卻若有所思⋯⋯

阿牧透露自己多年前實習時，迷上了嚴厲苛刻的Darren，二人發展地下情。及後牧發現Darren有家室毅然離職，沒想到對方竟為了自己而離婚。阿牧有感自己拆散別人家庭，一直耿耿於懷。親子羽毛球比賽當日，阿牧說服Darren不要讓自己後悔錯過兒子離開前相處的最後機會，Darren決定趕到運動場與兒子合力比賽，兒子終能完夢。

+ 10 + 10 + 10

第7集－梓芊介入（播出日期：7月6日）

梓平（楊偉倫飾）因誤墜騙局簽下賣樓合約，令他與梓芊（徐㴓喬飾）被迫遷，無家可歸的梓芊來到阿田家暫住，兩人相處融洽，時常在家中肆無忌憚地喝酒、吃零食、看電視，弄得一團亂，總是由阿牧來收拾兩人的爛攤子。某夜，見梓芊醉酒、躺在梳化上熟睡。阿田憶起兩人的相處，泛起愛意，一時想親吻梓芊。梓芊忽然睜開眼，把阿田嚇呆。梓芊搭著阿田的肩膀，似乎亦想親吻阿田，但梓芊一下推開阿田衝進廁所嘔吐大作。嘈雜聲把阿牧吵醒，阿牧看著悉心照料梓芊的阿田，心裏不是味兒，悄悄地回到房裏⋯⋯

+ 7 + 7 + 7

第8集－青梅竹馬（播出日期：7月7日）

當梓芊酒醒過來，阿田不斷地出言試探，發現她對昨晚喝醉一事似是完全沒有印象，終於鬆了一口氣。阿田想到以假名簽字有機會令合約無效，前往詐騙公司與負責人對質。惟奸狡的負責人借口推搪，更指出就算合約不是用真名簽署依然有效，阿田無功而還。阿田見Carman（練美娟飾）及梓平媚來眼去，似有火花；從梓芊口中得知二人正在發展；阿牧替二人高興感，阿田卻感到有點難以置信。夜裡，阿田與梓芊聊起對方的感情狀況，一陣瞹眜，此時，梓芊收到Louis（邱士縉飾）來電，阿田阻止梓芊接聽；兩人心如鹿撞，卻刻意抑壓著彼此的情感。隔天，阿牧與阿田再次來到詐騙公司對質，憑著梓平經常用錄音機錄下笑話的習慣，終於證明詐騙合約無效，成功替梓平取回居所。

+ 5 + 5 + 5

第9集－男朋友（播出日期：7月8日）

梓芊驚訝撞見阿田從後抱住阿牧，一時不能接受，倉皇離去。梓芊落寞地在街上徘徊，回想起與阿田在家中共處的情境，感觸落淚。與此同時，阿牧質問阿田為何要挽留自己，阿田解釋自己心亂如麻；阿牧進一步要求阿田與自己交往，阿田竟然一口答應。阿田與阿牧第一次正式約會，但阿田卻不時與梓芊互傳短訊，讓阿牧感覺不爽。二人排隊吃飯時突然被人推撞，阿牧本能反應拉著阿田的手，阿田對此感到避忌，阿牧非常氣憤，認為阿田覺得自己不見得人，感覺被受傷害。阿田約梓芊在海邊散心，正當梓芊欲鼓起勇氣向阿田表白之際，卻被阿田搶先告白自己正與阿牧交往，梓芊聽後異常失落，卻在阿田面前強裝快樂。

+ 9 + 9 + 9

第10集－戀情不公開（播出日期：7月9日）

阿田受KK委托跟進當紅男演員SK的樓盤個案，剛巧碰見阿牧正在招待另一位女演員Kathy；阿田發現眾人煞有介事小心翼翼。阿牧向阿田悄悄透露SK及Kathy正在秘密拍拖，Kathy因為怕影響形象而不肯公佈關係，阿牧趁機諷刺阿田同樣不肯公開關係；阿田辯稱兩人關係並非正常的男女關係，反而越描越黑。早在埋伏的記者攝下SK與Kathy的行蹤，阿田與阿牧欲阻止但為時已晚；SK、Kathy舉行緊急記招，公開二人情侶關係；公司眾人在觀看直播，阿田突然宣布自己正與阿牧交往，KK大感詫異。