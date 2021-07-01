大叔的愛︱蓋世寶演簡慕華閨蜜客串登場掀熱討　大讚Edan表現自然

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-01 20:49

ViuTV向日本朝日電視台購入大熱BL劇《大叔的愛》版權，由MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆／AL）及黃德斌力爭Edan（呂爵安）；由於這是本地電視史上第一部打正旗號的Hehe劇集，周一（28日）首播已經掀起全城熱討，在連番宣傳攻勢下據報道指收視開紅盤達8.7%！除了三大男主演、加上久違回歸電視屏幕的簡慕華（Rachel）瞬即登上Google Trend，榜上有名的還有2019年結束與無綫23年賓主關係的蓋世寶（LuLu姐姐），其相關搜尋熱度激增18800％；她在在劇中飾演Francesca（簡慕華飾）的閨蜜Nancy，觀眾對於她在ViuTV登場大感驚喜。

點擊圖輯睇Lulu在《大叔的愛》登場片段：

+ 16 + 16 + 16

蓋世寶在接受《香港01》訪問時談及會接拍《大叔的愛》的原因是受到劇組的誠意邀請，不過演出場數不多、純屬客串；Lulu透露：「上次與Rachel合作是《超時空男臣》，再次合作感覺很溫馨呢！」她又不忘談及近來人氣爆棚的MIRROR成員：「我同Edan有碰過面、仲有Stanley（邱士縉），覺得他們表現很自然呢、同埋年青人入夜仲好精神㗎！」Lulu又指自己仍十分喜歡幕前工作：「雖然在其他電視台演出過，都會見到好多舊同事，所以感覺不太陌生！」

點擊圖輯睇話題性最高的Edan&Anson Lo浴室之吻片段！

+ 22 + 22 + 22

談起2019年合約期滿後決然離開，她曾在訪問中透露當時工作量少、每月底薪更被減至$7,000元，雖然在無綫大刀闊斧下結束近20年主持生涯、演技上亦沒有太多機會發揮，現年41歲的Lulu表示毅然選擇離巢並沒有太多的心淡：「當時人工大概減1/3吧，離開公司主要也是因為人工安排。」

點擊圖輯睇Lulu近照：

+ 14 + 14 + 14

在離開TVB後，有指ViuTV及有線電視均爭相邀約Lulu，她曾到有線為《一曲走天涯》、《難得有傳人》擔任節目主持，也在ViuTV客串過《娛樂風雲》，不過她就直言沒有電視台提及過簽約；在疫情持續的情況下，工作量更不斷遞減：「今年暫時是接近零，（如何維持生計？）應該同大部分人一樣，用積蓄同埋慳啲囉；提早使用長期服務金，理應是退休時用的，我本身都唔算太大洗嘅，不過最近Cut多張保險單。」問起會否因為現實的打擊而磨滅了對演藝事業的熱愛，她就保持樂觀的心態說：「又唔會，現實的殘酷令人思考如何面對和適應這個世界……大家一起加油吧……」

大叔的愛︱呂爵安盧瀚霆吻戲連場惹尖叫 黃德斌鬼馬轉型更搶Fo？