視后胡定欣拍拖最長得兩年　坦承渴望拍拖認沮喪：會孤獨終老

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-03 13:45

由黎芷珊主持一連四集的無綫療愈系訪談節目《單對單》，今晚（3日）請來分別單身接近6年及8年的胡定欣及江欣燕做嘉賓，了解一吓兩位單身盛女現時的內心世界以及愛情觀。

定欣話努力健身，係想有另一半嘅時候，對方欣賞佢嘅身形同毅力。

近年加入健身達人行列的定欣，除了教芷珊做運動，更帶芷珊歎High Tea及沖靚咖啡給芷珊品嚐。予人感覺很堅強的定欣，笑言只要遇上喜歡的對象，便會變成另一個人，只是她不會輕易將自己另一面外露；她又感嘆尋找Mr. Right不容易：「拍拖對我嚟講好奢侈，係一件唔正常嘅事！好似同我冇乜關係咁。我冇試過好長嘅關係，最長係兩年。」

單身多年嘅定欣，坦承渴望拍拖。

定欣透露享受單身的同時亦渴望拍拖，更有過沮喪的時候：「我相信會有嗰個人，可能真係緣份未到。我都沮喪過，有酒意時，我會同朋友話我覺得我會孤獨終老，自己都覺得好sad。」曾渴望生小朋友的定欣，坦承相關念頭已冷卻，只是身邊朋友都很擔心她太習慣單身生活後，未能重新適應拍拖生活，又笑指母親已開始「借啲易」追問她有沒有另一半。

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開朗健談的定欣，更會與芷珊分享心目中「好男人」定義、對事業的展望、健身之路的苦與樂、以及日常令自己快樂的逸事。至於本集另一主角江欣燕，則會親自下廚招呼芷珊，並首度詳述離婚經過及種種心路歷程。

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