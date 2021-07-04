尋找家香情︱葉問徒孫老婆曾激吻倪震成名　洗脫污名住千呎豪宅

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-04 20:00

由Patrick Sir（林溥來）主持的節目《尋找家香情》最新一集就找來葉問徒孫Nima King擔任嘉賓，分享他決心赴港拜師學藝，紮根香港開設詠春學校的經歷。節目中提到Nima有個內地人氣網紅妻子，原來她正正就是當年與倪震一吻成名兼全城鬧爆的張茆。

來自澳洲的詠春大師Nima King，於節目中分享來港緣機。

Nima的太太正是張茆！（微博照片/@神奇的阿茆茆）

節目講到，來自澳洲的Nima自小迷上詠春，因機緣巧合下遇上到澳洲悉尼宣揚詠春文化的葉問入室弟子徐尚田師傅，被他的功架及詠春博大精深的學問深深吸引，更毅然跟徐師傅到香港學習詠春，自始結下了不解緣，最後更紮根香港開設詠春學校。

Nima於澳洲悉尼遇上葉問僅有四位入室弟子之一的徐尚田師父，自此結下不解緣，改寫他的一生。

至於太太張茆，Nima就講道：「我太太是個城市女孩，她喜歡香港的大都會感覺，還有繁華的感覺，她喜歡那種生活方式。而我就喜歡大自然，在這裡我們兩者兼得，我們的小孩也是兩者兼得。」他更即場示愛：「遇見我太太是我人生中最美好的事情之一。」

Nima在香港建立幸福美滿的家庭。Patrick Sir到訪Nima家中，深入了解他的家庭生活。

2012年，倪震被影到背住拍拖19年的女友周慧敏在中環夜店與當時21歲的張茆激吻，當年張茆由海南島海口市來到香港城市大學作交換生，與倪震一吻成名，背負「小三」罵名，之後她透過律師發表聲明，指自己為事情作出反思反省，上了人生中最寶貴的一課，承諾將會用心完成學業，積極堅強地面對今後的生活。不料劇情居然有一百八十度大反轉，倪震周慧敏戲劇性地在2009年宣布結婚。現時全職相夫教子的張茆，生活無憂，居住在西九龍的千多呎豪宅。

張茆令倪震和周慧敏由「分」變「婚」。（視覺中國）

點撃下睇更千呎豪宅！

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