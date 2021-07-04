寶寶大過天．短評︱岑麗香被女打成錯誤示範？　矛盾多到極變離地

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-04 12:00

無綫（TVB）劇集《寶寶大過天》第3周劇情講到悠悠（岑麗香飾）終於重返職場，交由阿山（馬國明飾）、奶奶歡姐（商天娥飾）及Siti（朱斐斐飾）照顧囡囡童童（梁芯語飾），雖然劇情着重點回到童童身上，但同時又引申出更多的家庭問題，令原本充滿矛盾的一家變得更加家嘈屋閉！

童童愈來愈百厭。（YouTube影片截圖）

童童超百厭教壞細路

劇中悠悠因為重返職場，分身不暇，原本已經交代好如何照顧童童，但歡姐及Siti為了討好童童，對她百般縱容，結果搞到童童愈來愈百厭，對所有事都Say no，將屋企搞到亂七八糟，又阻礙了媽咪的工作進度，甚至出手打媽咪，猶如一個混世魔王！不少觀眾都認為童童太過任性，無論如何都不應該出手打媽咪，擔心小朋友會有樣學樣，做了個壞榜樣。

竟然出手打媽咪！（YouTube影片截圖）

+ 18 + 18 + 18

放大所有家庭問題變離地

劇中悠悠同阿山經常因為囡囡的問題而爭吵，再者外母Diana（龔慈恩飾）同歡姐又插足兒女的生活，先是在育兒方面有分歧，之後又因為歡姐對老公游大浪（吳岱融飾）念念不忘拖累悠悠一家，而悠悠重返職場後，難以兼顧事業同家庭，種種問題都令這頭家的矛盾激化。雖然以上的都反映了一個家庭有可能會面對的問題，但將這些所有的家庭問題都集中在同一套劇，搞到劇中人人都變成「壞人」，反而就變得脫離現實，甚至有點離地。

悠悠一家問題天天都多，真係令人崩潰。（YouTube影片截圖）

奶奶外母和好戲搞笑又感人

Diana同歡姐一直以來都針鋒相對，但隨着劇情發展，這對不和的親家竟然變成好姊妹。劇情講到歡姐因為游大浪提出離婚而情緒低落，但Diana就揭穿真相，原來游大浪如此決絕是為了臨盆在即的小三，令歡姐大受打擊。而Diana就陪在歡姐身邊開解她：「開心唔開心，唔係取決於人哋點對你，你要對自己負責，努力過好每一日，令到自己開心。」Diana金句頻出，歡姐更叫Diana做「娘娘」，這對歡喜冤家終於和解，既搞笑又感人！

歡姐同Diana由不和親家變成好姊妹！（YouTube影片截圖）