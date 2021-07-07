張韶涵撐中共建黨百年　台網民不忍批評反自責：台灣欠她一個道歉

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-07 00:30

台灣藝人張韶涵和成龍近期登上鳥巢歡慶中共百年黨慶，她身穿黃色上衣、頭綁雙麻花辮演出當年抗日情形的〈怒吼吧黃河〉引發關注，不過相較於歐陽娜娜先前祝大陸國慶慘遭網友出征是「反骨仔」，張韶涵顯然沒有被台灣網友罵爆，反而表示「台灣人都欠她一個道歉，唉」。

張韶涵昔日在台灣紅極一時，偶像劇《MVP情人》、《海豚灣戀人》等都有她擔任女主角的身影，而歌聲嘹亮的她，歌曲〈遺失的美好〉、〈隱形的翅膀〉等至今仍讓人琅琅上口，不過重新出發後選擇前往大陸發展，此次歡慶中共百年黨慶，偕成龍大唱〈怒吼吧黃河〉引起熱議。

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網路論壇PTT上出現多篇貼文，談及張韶涵過往在台灣的故事，當年歌唱比賽第一名後出道當藝人，經紀公司安排她和范瑋琪包裝成姐妹形象，兩人此後卻撕破臉，而她媽媽還在她發片宣傳期間誣指她棄養和吸毒，更說她下降頭，形象一落千丈，而當時的她不論怎麼澄清，都沒人願意相信，最終只能黯然離開傷心地，遠赴大陸發展。

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雖然也有網友仍酸她賺鈔票不屑回來，但多數網友紛紛表示同情「的確是被迫啊，當初是台灣人把她逼走的」、「重點是到大陸發展，居然發展到變唱將級歌后」、「她真的超有毅力」、「台灣家人朋友傷她太深，可原諒她行為」、「靠實力翻紅…當時她一狗票親友背刺她，能爬起來很猛」。

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