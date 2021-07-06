陳曉華相約楊詠彤為好友慶祝生日　穿性感婚紗上陣影閨密照

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-06 17:30

2018年度港姐冠軍陳曉華（Hera）與楊詠彤（Katy），在未參選港姐之前已經是好朋友，除了大時大節會一起度過之外，亦經常互相幫對方過生日，昨日（5日）Hera約Katy一起為兩人的好友Mavis慶祝生日，三位好姊妹一同穿上性感白色婚紗影閨密相，超大陣仗令壽星本人都忍不住大讚Hera好瘋狂：「呢位女子今年嘅生日準備真係好強勁！」

陳曉華（中）、楊詠彤（左）和Mavis（右）好friend。（Instagram：@katy.wt）

Hera在Instagram發文，表示與好友影婚紗相其實有意思：「今年好大件事，約曬（晒）大家去影相～預演你將來結婚嘅狀況！」她又感謝Mavis一直陪伴自己度過不同難關，亦非常重視這份友誼：「好想全世界都知道我身邊有個大美人，幫我影相照顧我心理健康比個地方我成日痴餐，有好幾次都覺得好神奇，心入邊好努力地壓抑難過到一個臨界點嘅時候你就會出現，能夠陪你走過7年無疏遠嘅人，比起我更認識我自己，走過7年，但依然好期待同你每一日嘅相見，我重視你，剛好你也重視我嘅感覺太美好！」

陳曉華（左）約楊詠彤（右）一起為兩人的好友Mavis（中）慶祝生日，並一起穿上性感白色婚紗影閨密相。（Instagram：@herachann）

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