經常都有不少人跑步行山時偶遇發哥周潤發,就連高海寧(高Ling)亦順利加入「野生捕獲發哥」行列,她今日(4日)在Instagram發文曬出自己在山上偶遇發哥的照片,並表示感謝發哥的鼓勵:「把手握緊,裡(裏)面什麼也沒有。而鬆開手,你所擁有的是一切。Thanks so much 發哥!(很謝謝你發哥)」,引來不少網民留言表示好妒忌,湯洛雯亦傷心表示「Why not bring me?(為什麼不帶我去?)」