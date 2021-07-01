Jeffrey魏浚笙騎呢廣告笑死網民　與Edan、ERROR並列零偶包藝人

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-01 08:30

Jeffrey（魏浚笙）去年憑真人騷《調教你男友》一炮而紅，除了獲邀出演多個綜藝節目之外，更隨即成為各大品牌的廣告寵兒，接拍的廣告至少都有幾十個在手。最近他拋開偶像包袱，在一個炸雞廣告中傾盡全力又跳舞又唱歌，搞笑騎呢程度令不少粉絲不禁相信這是Jeffrey本人！

Jeffrey外表靚仔又有型，竟然不介意捨棄形象扮騎呢？（IG／＠jeffreyngai）

Jeffrey外表靚仔又有型，多數在廣告中見到的他又chok又high fashion，因此深得大品牌的青睞。但其實Jeffrey落力起來毫無形象可言，之前他在遊戲節目《膠戰》中賣力玩遊戲已令男神形象瞬間崩壞，反而更有反差感大受觀眾喜愛。在近期的炸雞廣告中，Jeffrey化身泰國男神食泰式炸雞，不但落力唱泰文歌，更大跳騎呢舞，更不計較形象演繹煨瑣的舔舌頭表情！不過，無論他做什麼表情依然相當令觀眾受落，然而最人可惜就是他只在打拳鏡頭中穿上一件大隻肌肉背心，而非除衫曬肌肉，無緣看到大隻Jeffrey。

Jeffrey非常受廣告商歡迎。（IG／＠jeffreyngai）

Jeffrey在近期的炸雞廣告中懶理偶像包袱。（IG／＠jeffreyngai）

Jeffrey連泰文都講埋。（IG／＠jeffreyngai）

Jeffrey跳騎呢舞真係好搞笑。（IG／＠jeffreyngai）

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以往藝人拍廣告通常都很注重形象，近年廣告商都喜歡玩gimmick走跳脫騎呢路線，但願意配合的藝人卻少之又少。除了Jeffrey之外，亦有幾位願意捨棄明星包袱傾盡全力搞笑的藝人，每次拍廣告都總能給觀眾歡笑和驚喜：

Jeffrey早前亦孖住零偶像包袱的Edan拍廣告。（IG／＠jeffreyngai）

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