阿Sir早晨｜黎明27年前顏值巔峰之作　古天樂初出道白淨樣超青澀

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-04 23:00

由黎明、李綺虹、宣萱及古天樂等人主演的1994年TVB青春劇集《阿Sir早晨》，將於明晚（5日）於翡翠台深宵時段重播，該劇除了是黎明的最後一部香港劇集，更是古天樂初出道時期的作品，雖然已經是27年前推出但依然備受觀眾期待，難以再有如此強勁的卡士。

《阿Sir早晨》將於明晚（5日）於翡翠台深宵時段重播。（《阿Sir早晨》劇照）

黎明於28歲拍《阿Sir早晨》前已經貴為「四大天王」之一，更在電視圈憑其主演的《人在邊緣》、《今生無悔》和《原振俠》大受觀眾喜愛，成為人氣如日中天的一線男星。他當年在劇中飾演男主角「祝大保」，梳着一頭三七分界的黑髮、穿起恤衫、領衫和領帶，斯文中有帶有貴氣的造型與他的形象非常合襯，深得女觀眾歡心。另外，黎明在該劇除了擔任男主角及主唱主題曲和插曲之外，更欽點了剛奪港姐季軍的李綺虹擔任女主角，甚至乎更邀請到黃霑和羅文出演，令本來客串的羅文修改為主要角色之一，可見黎明在劇組影響力十足，並非男主角這麼簡單，可惜黎明拍完該劇集後再沒有拍過其他劇集，直到2018年在內地客串了《將夜》，並主演了尚未播映的內地劇集《非常營救 》，再次回歸小銀幕。

黎明當年欽點了剛奪港姐季軍的李綺虹擔任女主角。（影片截圖）

黎明當年正值顏值巔峰時期。（影片截圖）

黎明拍完該劇集後再沒有拍過其他劇集，直到2018年在內地客串了《將夜》。（網上圖片）

《阿Sir早晨》更捧紅了初初出道的古天樂。當年只有24歲的他剛剛簽約成TVB旗下藝人並備受力捧，第二部出演的劇集已經被安排與人氣爆燈的男主角黎明有不少對手戲，更上演爭女主角李綺虹的戲碼。不過，最搶眼的則是當時古天樂的皮膚還未變成古銅色，非常青靚白淨十足日本明星，站在黎明身旁都沒有被比下去，非常養眼。

古天樂當年初初出道就被力捧。（影片截圖）

當時古天樂的皮膚還未變成古銅色，非常青靚白淨十足日本明星，站在黎明身旁都沒有被比下去，非常養眼。（影片截圖）

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