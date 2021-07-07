與劉鑾雄分手後成超級富婆　44歲呂麗君回春孖肌肉男挑戰身體極限

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-07 00:01

現年44歲呂麗君（現改名呂姵霖）曾與富豪劉鑾雄相愛14年，育有一子一女，二人於2014年正式分手，多年來獲贈逾20億元禮物及現金，更被大劉形容為「超級富婆」。當中包括市值約4.8億的山頂白加道三十一號獨立屋連花園及私人泳池、市值約港幣9,000萬的中半山雅賓利大廈單位連車位，以及曾擁有畢架山峰、禮頓山及擎天半島等多個物業。

2009年，劉鑾雄、呂麗君看劉家昌演唱會。（視覺中國）

呂麗君身材纖細苗條。（IG/@yvonneluitrus）

分手後，呂麗君的生活依然過得豐富多彩，而且生活狀態確實變得積極很多，對外呈現出非常正面健康的形象。她除了曬出自己駕駛豪華遊艇出海，更不時分享做瑜伽及跑步的照片，穿著緊身瑜伽服的她大展柔軟身段，身材纖細苗條，皮膚白皙光滑，保養得極好。最近她又曬出自己與一名肌肉男的合影，二人在戶外的礁石上挑戰高難度瑜伽動作相當厲害，而該名肌肉男是她的瑜伽教練，生活如此愜意，她完全可以稱得上是人生大贏家。

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