寶寶大過天｜岑麗香呻同馬國明成日嗌交似勸人離婚：開廠嗌到收廠

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-06 20:15

由岑麗香、馬國明、龔慈恩、商天娥等主演的TVB劇集《寶寶大過天》正在熱播，劇中飾演悠悠的香香，因為囡囡童童（梁芯語飾）進入「Trouble Two」時期而頭痛，而在現實生活中，香香的大仔Jacob亦已經兩歲，日前她上電台接受訪問時，就分享了湊仔生活，除了感嘆「媽媽唔易做」之外，更直言自己都覺得悠悠太過神經質！

岑麗香飾演的悠悠經常因為一些小事就情緒爆發，原來香香當時都覺得太誇張。（YouTube影片截圖）

香香飾演的悠悠對囡囡過分緊張，經常因為一些小事就情緒爆發，甚至惹來不少負評，狠批她演技浮誇，但原來她都曾經提出疑問：「我個角色成日發癲，好頂唔順呀，睇劇本嗰陣時我就覺得係咪咁癲嘅呢？使唔使成日都大嗌、尖叫呀？會唔會真係鬧到咁嘅呢？嗰陣時我係未明白嘅，因為我又未試過要同我個仔打交，我就要問身邊啲friend係咪真係咁。咁而家我就真係經歷緊嗰陣時拍攝嘅嘢，但都係好事嚟嘅，我會學返劇入面嘅處理方法應該係點。」

「Trouble Two」真係好難應付。（YouTube影片截圖）

飾演夫妻的馬明同香香經常嗌交。（YouTube影片截圖）

劇中香香與馬明飾演夫妻，不過就經常爭吵：「個劇情下下都要我哋嗌交，真係每一場都嗌交，由開廠嗌到收廠咁濟，好攰呀。嗰陣時我同馬明都有話我哋係說服緊人哋生BB係開心呀？定係叫人離婚呀？」雖然劇中的香香經常抱怨馬明未能分擔湊女的重任，但在現實生活中她的老公強強就是一位「神隊友」：「佢叫我安心拍劇，佢應承我日日準時放工返去幫阿仔沖涼，餵佢食嘢，氹佢瞓覺，好多謝佢。」

香香大讚老公強強係「神隊友」！（IG@heungheungeliza）

香香在2019年3月誕下大仔Jacob，而Jacob現時已經兩歲大：「佢而家兩歲識得反叛喇，見到其他曳嘅小朋友嘅嘢都學埋喇，凡事都可以係難呀。譬如沖涼，唔肯沖，你擺佢入浴缸，佢撐住隻腳，左右兩邊，真係要兩個人，一個捧住佢隻腳，一個放佢入去先得。」雖然香香大呻Jacob開始反叛，但其實她非常愛錫兩個寶貝仔，還不時在IG分享兩兄弟的合照，更有不少粉絲追問她會不會生第三胎，而香香在訪問中就笑言暫時封肚：「我開頭都想生個囡囡嘅，但係我諗下諗下呢，成屋都係男仔，我個老公就冇人同我爭囉！」