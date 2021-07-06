阿Sir早晨｜李綺虹出道天真可愛即被黎明賞識　合演情侶一炮而紅

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-06 23:00

由黎明、李綺虹、宣萱及古天樂等人主演的1994年TVB青春劇集《阿Sir早晨》，於昨晚（5日）起於翡翠台深宵時段重播，不少觀眾都大讚27年前的黎明和古天樂顏值養眼，現時再出道都不輸一眾小鮮肉。女主角李綺虹當年剛當選完港姐季軍，24歲的她雖然以新人姿態拍該劇演女主角，但一登場就以憑美貌驚為天人，一炮而紅。

黎明當年欽點了剛奪港姐季軍的李綺虹擔任女主角。（影片截圖）

李綺虹是1994年度香港小姐季軍與最受傳媒歡迎獎得主。(1994年的香港小姐比賽截圖)

劇情講到祝大保（黎明 飾）被女友唐寶珊（張慧儀 飾）發生爭執後，去好友陸建材（古天樂 飾）家時與聲稱是陸建材未婚妻的方同心（李綺虹 飾）初次邂逅的場面。當年剛出道的李綺虹形象天真可愛而備受市民歡迎，雖只客串過一部劇，論人氣和知名度都遠不及貴為「四大天王」的黎明，據悉當時是獲黎明欽點下擔正做女主角，自此星途扶搖直上，接連主演多部電視劇和電影，最經典的莫過於她於1995年接演的《神鵰俠侶》，因此獲得「最美郭襄」的稱號。

今集劇情講到祝大保（黎明 飾）與方同心（李綺虹 飾）在陸建材（古天樂 飾）家中初次邂逅的場面。（《阿Sir早晨》影片截圖）

李綺虹當年剛當選完港姐季軍，24歲的她雖然以新人姿態拍該劇演女主角，但一登場就以憑美貌驚為天人。（《阿Sir早晨》影片截圖）

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然而，李綺虹在最星途璀璨之時患上抑鬱症被逼半放棄演藝事業，她於2004年與加拿大籍圈外老公結婚並誕下兒子，並於加拿大組織家庭，令李綺虹的病情有了很大的好轉。她於2008年重返娛樂圈，相比起女主角，臉上多了歲月痕跡的李綺虹之後接的角色都是配角或小角色，她於2009年在黃子華和佘詩曼主演的《絕代商驕》中放低玉女形象飾演一個「師奶」，做張國強的妻子「佘慕蓮」；2013年在湯唯主演的電影《北京遇上西雅圖》飾演一個婦產科醫生，雖然戲份很少，但都仍然能引起觀眾注意。

「最美郭襄」李綺虹，自小在加拿大長大，天生一副「鬼妹仔」樣。（《神鵰俠侶》截圖）

李綺虹於2009年在黃子華和佘詩曼主演的《絕代商驕》中放低玉女形象飾演一個「師奶」，做張國強的妻子「佘慕蓮」。（《絕代商驕》）

李綺虹於2004年與加拿大籍圈外老公結婚，並於加拿大組織家庭。（李綺虹@微博)

李綺虹於2012年與TVB約滿後淡出娛樂圈，決定回加拿大修讀護士課程，畢業後當一名主力幫助兒童情緒的精神科護士，李綺虹曾在訪問中表示「我好開心返這份工，好像終於做回自己應該做的事。」希望以同路人身份幫助更多像她一樣的病人。去年李綺虹回港與譚小環、楊思琦及向海嵐拍攝ViuTV節目《香港親善小姐》，50歲的她以淡妝示人被網民慨歎面容顯得相當蒼老，敵不過歲月的摧殘。

李綺虹（左二）前年與譚小環、楊思琦、向海嵐一起拍攝ViuTV節目《香港親善小姐》。（資料圖片）

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