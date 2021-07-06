關注組老公們投選最靚仔MIRROR成員　呢位力壓姜濤Anson Kong奪冠

男團MIRROR十二位成員於《調教你MIRROR》播映完畢後再度人氣急升，除了吸引眾多少女粉絲之外，就連不少熟女都紛紛入坑，令大批「老公」叫苦連連，一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組於短短兩日已有超過19萬人加入，分享因MIRROR慘被「戴綠帽」的趣事。有「苦主」昨日（5日）在群裏發起投票選出12子中最靚仔的成員，吸引超過7000人踴躍投票。