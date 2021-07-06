關注組老公們投選最靚仔MIRROR成員　呢位力壓姜濤Anson Kong奪冠

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

男團MIRROR十二位成員於《調教你MIRROR》播映完畢後再度人氣急升，除了吸引眾多少女粉絲之外，就連不少熟女都紛紛入坑，令大批「老公」叫苦連連，一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組於短短兩日已有超過19萬人加入，分享因MIRROR慘被「戴綠帽」的趣事。有「苦主」昨日（5日）在群裏發起投票選出12子中最靚仔的成員，吸引超過7000人踴躍投票。

一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組於短短兩日已有超過19萬人加入（Facebook：「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」）

在該個投票中，每人可以最多投三票，截至今日（6日）下午1時的賽果，Frankie（陳瑞輝）以4571票領先，成為老公心中最靚仔的MIRROR成員，力壓排第二的Anson Kong（江𤒹生）接近400票，姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）及Edan（呂爵安）緊隨其後。

（Facebook：「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」）

點擊觀看老公們投選的最靚仔MIRROR成員完整排名：

+32
+32
+32

花姐承認MIRROR成員人氣不均會盡幫：Frankie係比較內歛同怕醜

+11
+11
+11
FB現MIRROR致婚姻破裂關注組　姜濤：影響到夫妻關係真係唔好意思
我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組 10個老公分享趣事超爆笑
Jeffrey魏浚笙騎呢廣告笑死網民　與Edan、ERROR並列零偶包藝人
Anson Lo、Jer@MIRROR透露想換曲風　下首歌一個扮可愛一個跳唱？
造美人︱冠軍Stella公開八強照獨欠Semi　佳麗不和說終浮上水面？
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。