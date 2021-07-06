關注組老公們投選最靚仔MIRROR成員　呢位力壓姜濤Anson Kong奪冠

撰文：趙允琳
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男團MIRROR十二位成員於《調教你MIRROR》播映完畢後再度人氣急升，除了吸引眾多少女粉絲之外，就連不少熟女都紛紛入坑，令大批「老公」叫苦連連，一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組於短短兩日已有超過19萬人加入，分享因MIRROR慘被「戴綠帽」的趣事。有「苦主」昨日（5日）在群裏發起投票選出12子中最靚仔的成員，吸引超過7000人踴躍投票。
一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組於短短兩日已有超過19萬人加入（Facebook：「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」）
在該個投票中，每人可以最多投三票，截至今日（6日）下午1時的賽果，Frankie（陳瑞輝）以4571票領先，成為老公心中最靚仔的MIRROR成員，力壓排第二的Anson Kong（江𤒹生）接近400票，姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）及Edan（呂爵安）緊隨其後。
（Facebook：「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」）
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花姐承認MIRROR成員人氣不均會盡幫：Frankie係比較內歛同怕醜
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