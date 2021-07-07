張恒爆鄭爽欠堂弟工資不還　疑是堂弟反擊：不可能

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-07 16:15

內地女星鄭爽的前夫張恒因不堪她的粉絲攻擊，於是在忍無可忍的情況下，日前於微博公開了一段同鄭爽堂弟鄭鑫的聊天記錄，踢爆鄭爽欠債不還之餘還迫弟媳墮胎，事件讓不少網友感到震驚。但相隔不久後，在微博有一名自稱是鄭爽的堂弟「鄭雷子」的男子發文為她發聲，直指張恒播放的錄音根本是斷章取義，強調對方是垃圾﹑渣男。

繼指罵張恒之後，「鄭雷子」近日又再次發文，主要回應鄭爽欠債不還之事，強調她並沒有拖欠工資，還指她是一位好姐姐幫了自己好多，叫網友好好自行判決張恒的所作所為同為人，事件掀起網上熱議。

張恒上傳同堂弟錄音，堂弟指鄭爽迫其老婆墮胎。（視覺中國﹑微博截圖）

「鄭雷子」表示自己文化水平不高，一直跟在鄭爽的身邊幫其工作，後來有一段時間鄭爽不怎麼接拍劇集，所以在工作機會減少的情況下，鄭爽就給了一筆錢堂弟回家做生意。當時生意做得不如意，再加上生活一些瑣碎事，令他覺得事事不如意，所以才怪鄭爽。現在的他覺得非常後悔，有一位如此好的姐姐，還怪她，自罵自己是混蛋。至於錄音對話，他則指是張恒故意揭他在不穩的情緒上所講的說話：「他故意揭我隱私，拿我私下情緒上的、口無遮攔亂說的一些話埋汰（怨）我姐、打擊我姐，我現在真的特别後悔。我一個95後，沒啥文化，能有高額工資，這合常理麼？至於拖欠，就更不可能了。從來都是我姐額外給我錢，讓我好好過日子，還有做生意甚麼的，一直都是我欠她才對。」強調自己為家人帶來的影響是他的錯，為家人致歉。另外，在文未他還叫大家好好看清楚張恒的為人：「他的所作所為，大家有自己的判斷，我不去做評價。」

「鄭雷子」表示鄭爽沒有拖欠工資。（鄭爽微博圖片）

「鄭雷子」再次發文。（微博圖片）