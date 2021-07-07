寶寶大過天｜黃文意演肥師奶　擺脫性感證實力：珍姐唔想我做花瓶

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-07 20:15

TVB劇集《寶寶大過天》以新手父母的育兒故事為背景，當中阿風（吳業坤飾）同Creamy（黃文意飾）這對年輕夫妻未定性，惹來不少麻煩，兩公婆經常鬥嘴，阿風更叫老婆Creamy做「死肥婆」，相當搞笑。劇情講到Creamy拍片推銷減肥茶，以運動Bra Top上陣的她展現微胖身形，但就被阿風潑冷水，更笑她虎背熊腰！

Creamy（黃文意飾）拍片推銷減肥茶。（YouTube影片截圖）

劇中Creamy因為生B後身材走樣，決定絕食減肥，但就搞到連抱仔都不夠力，更直言「唔想一世做死肥師奶」，不過阿風就安慰她：「肥婆，你聽我講啦，你一百磅都好，二百磅都好，我都係咁愛你㗎。」之後更揹起Creamy！不過事後坤哥就在Facebook留言：「都幾重下」，但黃文意（Mandy）在接受《香港01》訪問時就笑言不會介意：「我哋見觀眾睇得咁開心咪喺社交平台上面耍下花槍搞氣氛，坤哥其實私底下好禮貌好認真，非常照顧身邊每一位演員，佢嘅演技真係好出色，因為私底下佢講嘢唔係咁，其實我哋兩個喺片場都係比較安靜嘅人，將所有嘅力量發揮喺演出上。」

事後坤哥在Facebook留言：「都幾重下」。（YouTube影片截圖）

Mandy同坤哥在劇中經常互窒，以「死窮鬼」及「死肥婆」來稱呼對方，火花十足，Mandy亦大讚拍檔帶她入戲：「坤哥好有創意，佢會將對白演繹成金句，尤其係鬧我嗰啲對白，佢可以即場諗到好多花招出嚟，片場上殺我一個措手不及。所以我嗰時拍鬧交戲係拍到咬牙切齒，佢鏡頭前鬧得我咁過癮，我唔用返同樣程度去話返佢畀觀眾睇條氣會唔順，但我又真係次次都唔夠佢轉數快，次次都俾佢窒到好激氣！」

重溫Mandy同坤哥互窒：

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Mandy身材出眾，曾在旅遊節目《3日2夜》中大展豐滿身材而備受關注。（電視截圖）

現年28歲的Mandy在加入TVB初期主要擔任娛樂新聞台主持，其後因為在旅遊節目《3日2夜》中大展豐滿身材而備受關注，前年更轉簽經理人合約，成為「親生女」。Mandy過往參演過不少劇集，但戲份不算多，不過今次在《寶》中就演活了這個師奶仔的角色：「其實珍姐有同我講過，佢唔想我做花瓶，想我努力畀人睇到實力，而唔係得個殼，我一直銘記於心。加上公司畀咁好嘅資源我拍呢套劇，今次又有咁多實力派演員，我覺得盡力要做好件事，外形上要符合角色需要，最後見到出嚟嘅效果貼地我好放心。其實我拍劇的時候從來不會擔心自己的樣子，因為如果成日諗住個樣好唔好睇，出到嚟效果未必入戲。其實我覺得之前嘅性感形象係個意外，多得各大傳媒畀面先有呢個形象，我就好似行錯地方但得到熱情款待一樣。以前啱啱入行就會把性感風當一個體驗去討好很多人，但而家人大咗想忠於自己。」

Mandy家境富裕，但她就堅持不靠父蔭。（IG@teenie_beanie_tiny）

其實Mandy家底豐厚，爸爸黃裕發在內地經營LED燈生意，公司發展得甚有規模，身家保守估計逾10億，她亦因此被封為「10億千金」。不過Mandy堅持不靠父蔭，希望證明自己的實力：「家境聽落的確好似令人有更多優勢，但如果因為呢個原因導致我對人生唔努力同認真，咁我諗我父母會情願我白手興家。我真心鍾意表演藝術，我港大碩士同中大學士都係研究相關科目。如果有人覺得我唔憂做而將機會畀其它人，我會好傷心。日常生活我盡量做到好多嘢都係靠自己，對比屋企人有嘅，自己嘅其實好不值一提，我都希望有一日我可以擁有更多，等『父蔭』在旁人眼中無咁大對比。」