72歲「婚紗女王」Vera Wang未經P圖照片曝光　少女味消失差距甚大

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-08 14:15

有婚紗女王之稱的華裔設計師Vera Wang王薇薇，多年來都保養得極好！最近度過72歲生日的她，在公開的照片中不但擁有螞蟻腰，而且全身上下的肌膚都相當緊緻，彷彿泡了防腐劑一般，凍齡無瑕，更有網民大讚：「這狀態說27歲也有人信！」

Vera Wang當日在俊男模特兒相伴下滿場飛。（IG：@verawang）

72歲的她一直是最人氣的終極美魔女！（IG/@verawang）

然而，有網民發現在Vera Wang好友曬出未經P圖的照片中，Vera Wang的真實狀態落差相當大，照片中她面部是皺紋明顯，皮膚鬆弛，但身材依然火辣，72歲能夠有這樣的狀態已經相當厲害！

點撃下圖睇差距！

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1949年出生的Vera Wang，7歲開始溜冰曾以參加奧運作目標，但其後選擇進入時尚圈，曾擔任美國版《Vogue》時尚編輯、Ralph Lauren的設計總監，再創立個人同名品牌。Victoria Beckham、Kim Kardashian、李玟、湯唯、劉嘉玲、劉詩詩、應采兒等名人都穿著其婚紗出嫁。

「婚紗女王」Vera Wang 星級作品 ：

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