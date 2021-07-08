刑偵日記｜惠英紅歇斯底里式扼頸窒息超發揮　年底有望蟬聯視后

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-08 20:35

無綫劇集《刑偵日記》播出兩周大受好評，雖說還是懸疑查案類型劇集，但卻一反傳統由估兇手變成睇兇手的犯案手法，更加入了恐怖氣氛，實在是一大突破。今晚（7月8日，第9集）一集講到惠英紅（飾楊碧芯）被特案組懷疑是「血字殺手」，因為真正的「血字殺手」袁偉豪（飾韋睿傑）利用心理暗示，而令她病情惡化，當中的演釋更令人拍案叫絕。

惠英紅在《刑偵日記》中飾演楊碧芯，不少觀眾都話「睇到心寒」。（《刑偵日記》劇照）

今集的演出可算是惠英紅（紅姐）在電視界之中的巔峰之作，劇中惠英紅將楊碧芯出現幻覺、幻聽的神情，在一秒之間由正常轉為幾近發狂，歇斯底里的情緒，尤其是後段因為楊碧芯出現幻覺後，自己扼頸扼到窒息的一段戲，更十分有真實感。

呢一幕真係超班發揮。（《刑偵日記》截圖）

惠英紅貴為三屆金像獎影后、兩屆金像獎最佳女配角以及2019年TVB視后，演技當然是無容質疑的。由1977年第一套參演的劇集《射鵰英雄傳》至今，紅姐足足在娛樂圈打滾了40餘年，參演過的電影、電視劇也不下50套。

惠英紅的演出十分真實。（《刑偵日記》截圖）

惠英紅在早前節目《對照記》中接受劉嘉玲訪談時，就向她憶述自己童年窮困潦倒經歷，透露過自己從三歲一直行乞到十三歲，直至十四才獲得導演張徹賞識，簽約成為邵氏基本演員，在82年憑電影《長輩》奪得首屆香港電影金像獎「最佳女主角」，從此一砲而紅成為炙手可熱的影星。

演技大爆發。（《刑偵日記》截圖）

不過她的戲劇生涯亦非一帆風順，有高峰也有低潮期。約在她49歲時，紅姐的工作機會漸漸減少，在訪談中她就說過，自己由「從很多戲拍的主角」變成「一個電影也沒有」，甚至是淪為第三女主角、客串角色等。當時紅姐不能接受韶華漸去，甚至變成憤怒「討厭所有人」，最終因而患上抑鬱症，絕跡銀幕多年。她表示，最嚴重的時候，她把自己鎖在家中並遮蓋所有鏡子，一個多月都足不出戶，她說：「那時候每天都哭，嫌自己垃圾、沒用，最後我做了傻事，吞下100多顆安眠藥。」

惠英紅演技出眾。（資料圖片）

幸而，經過家人以及朋友的支持和幫助，紅姐終於克服了心魔，在2005年重返娛樂圈。她說：「那一刻我才知道我生病，回頭一看，我覺得讓我自己很丟臉。所以我選擇面對，怕再回到那時候，我要過得好、放鬆自己，才不會回去。」說不定《刑偵日記》楊碧芯的演出角色，在某程度上都有那個患上抑鬱症的惠英紅的影子，所以電視上的她才會如此真實且居有震撼力，看來今年的視后非她莫屬了。

點撃下圖睇惠英紅精彩演出：