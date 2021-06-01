惠英紅自爆曾患抑鬱吞過百粒安眠藥　「鎖自己喺房一個月唔出聲」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-01 19:18

由劉嘉玲主持的訪談節目《對照記》，最新一集請來影后「紅姐」惠英紅，分別講到她小時候家境貧困，以及曾受情緒困擾，患上抑鬱有自殺傾向。

由劉嘉玲主持的訪談節目《對照記》，最新一集請來影后「紅姐」惠英紅。（官方圖片）

乞飯長達10年

惠英紅在節目中講到自己3歲到13歲，都在灣仔一帶乞飯食，劉嘉玲不敢相信地問：「要飯？這不太可能啊？」不過惠英紅則反覆回應是真的。「在這個過程裡面，我的性格這麼強、那麼往前衝是因為我怕，怕回到那時候、怕貧窮，怕自己沒有位置，我不是說一定要當甚麼大姐，可是我怕沒有位置，因為位置是一個人的生命價值在那裡。」

惠英紅在節目中講到自己3歲到13歲都在灣仔乞飯食。（影片擷圖）

不過惠英紅都有講到當她再出來拍戲時，世界完全變了另一模樣，即使跟自己完全沒有關係的都會來踩一腳，或是說一些很打擊她的話『沒錢啦，現在又出來了』。她自言介意別人怎麼說自己，所以決心要擺脫，更加必須要成功。

惠英紅憑《血觀音》獲得金馬影后。（《血觀音》劇照）

憑自薦獲《血觀音》角色 封金馬影后

惠英紅回憶拍戲最辛苦的時跟劉嘉玲合拍《扭記雜牌軍》，她當時扭斷了腳，卻還是包好便去拍戲，只因怕沒了自己的位子。「只要說我不行了，後面馬上就有人湧上來，她更講到自己從小苦上來，每個東西在自己手上都會很緊張。（劉嘉玲：你是準備好等機會來的。）不能等，比如說《血觀音》，本來就不是我，導演不見我，覺得我不是，然後製片說反正來到香港，還剩兩個小時，好吧，再約見吧。」

最後惠英紅按照劇本上造好造型，更讓導演等足半小時才去見導演，演了十數分鐘後，導演才知道原來剛才在演戲，將本來不屬於自己的東西，用自己雙手爭取回來，及後更奪得了金馬影后。

惠英紅曾壓力過大，服用過百粒安眠藥。（劉嘉玲微博）

因抑鬱曾食過百粒安眠藥自殺

不過在奮鬥的過程中一點都不容易，更一度令她的情緒陷入低潮，她：「覺得自己不懂演戲感到很憤怒，然後討厭所有人，其實那時已經有抑鬱症，到了第三年比較嚴重，將家裡所有鏡子都用毛巾遮起了。因為跟媽媽、妹妹一起住，不過她們一個多月都不知道我在哪，因為我不出去把自己鎖起來，聽到她們在我就不吭一聲，飯也不吃、水也不喝，每天都在哭，嫌自己垃圾、沒用，有很多聲音，我還會跟它對話，告訴自己你留在這幹嘛，然後真的做了傻事，吃了100多顆（安眠藥）。」

劉嘉玲和惠英紅在節目上大談往事。（劉嘉玲微博）

最終惠英紅在服藥後致電朋友，朋友覺得不對勁即時通知惠英紅妹妹，妹妹破門而入阻止了可怕的事發生，而惠英紅醒後看到妹妹和媽媽喊到腫的臉，才發現自己生病了，後來勇於面對病情走出低谷。現時情緒來到亦知道該如何處理，會放狗、畫畫或跟打牌等方式來舒緩心情。

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