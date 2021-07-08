寶寶大過天｜龔慈恩被騙婚忍辱負重　現實瀟灑放手結束20年婚姻

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-08 19:45

在TVB劇集《寶寶大過天》中飾演外母Diana的龔慈恩，性格強勢，頻頻插手女兒悠悠（岑麗香飾）的家事，但對老公康樂（李國麟飾）又態度冷淡，不過原來背後有段悲傷往事。劇情講到歡姐（商天娥飾）揭穿康樂有「小三」，聲稱要為好姊妹討回公道，但原來Diana一早知道此事，更指出原來那個女人是李國麟的前妻。之後Diana與歡姐行山散心，言談之間令Diana回想起多年來被奶奶咒駡「九尾狐」，原來Diana當年在懷孕期間才得知康樂曾經離婚，而她為了悠悠一直忍辱負重，相當偉大。

Diana（龔慈恩飾）回想起當年的委屈同心酸。（YouTube影片截圖）

劇中的Diana性格一點也不討好，名副其實是一位虎媽，但原來當年她是被騙婚，更要忍受奶奶惡言相向，龔慈恩在演繹這場戲時，先是低聲細述，之後再激動地控訴老公從來都不維護她，再情緒爆發盡訴心中悲憤：「你估我想變鐵人㗎？我想係咁㗎？如果我唔係咁硬淨，我點撐得住頭家，我點養大個女呀？」整段演繹相當有層次，不少觀眾都大讚好戲，更同情Diana的遭遇。

原來Diana忍辱負重多年。（YouTube影片截圖）

重溫精彩劇情：

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龔慈恩在劇中的感情經歷令人心酸，在現實中她的情路同樣坎坷。龔慈恩曾經歷過兩段婚姻，1990年她與商人霍振華結婚，但在馬來西亞拍劇回港後，發現對方有婚外情，因此決定離婚。之後龔慈恩在台灣拍攝劇集《雪山飛狐》時認識比自己細5歲的林煒，兩人愈走愈近，並在1999年註冊結婚，婚後誕下長女林愷鈴及細仔林卓毅，一家四口樂也融融。不過之後龔慈恩因為要照顧爸爸，所以帶着一對仔女回港生活，兩公婆因此分隔兩地。

龔慈恩與林煒因為合作拍攝劇集《雪山飛狐》而結緣。（劇照）

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林煒（左）在2019年承認與女總裁劉灼梅（右）拍拖。（Facebook@劉灼梅）

2019年林煒被爆與女總裁劉灼梅當街擁抱接吻，其後他直認已經與對方拍拖3個月，並透露與龔慈恩已經分居兩年，正在辦理離婚手續。而林煒亦坦言長期分隔兩地導致離婚收場：「她覺得我應該要再衝事業，再拖下去就沒機會了，但我從以前到現在就是個隨遇而安、沒什麼企圖心的人，香港不是適合我的圈子，也感覺這個家不再需要我，待不下去了。」雖然這段20年的婚姻走到盡頭，但如今57歲的龔慈恩一樣活得瀟灑，大女Ashley外形出眾，有「最美星二代」的美譽，更成為廣告界的新寵兒，而細仔Addison同樣高大靚仔，畢業於加拿大貴族寄宿私立學校，更被封為「翻版金秀賢」，一對仔女都星味十足！

龔慈恩同大女Ashley感情非常好。（IG@kung_mimi）