MIRROR十二子紅到殺入韓國　當地傳媒深入探討香港追星熱

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-09 10:00

本地男團MIRROR近日吸粉不斷，女粉絲遍佈不同年齡階層，早前為幫成員Anson Lo（盧瀚霆）慶祝生日大費周章在尖沙咀登大型告示板兼用郵輪做應援而成為各大報章頭條，卻令大批「老公」叫苦連連投訴被「戴綠帽」，一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組在短短數日吸引超過20萬人加入成為全城熱話。勢估不到這股「MIRROR熱潮」更傳到去盛產K-pop男女團的韓國，正式紅出香港、紅出國際！

一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組在短短兩日吸引超過20萬人加入成為全城熱話。（Facebook：我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組）

成員Edan（呂爵安）及Anson Lo主演、翻拍自日本朝日電視台同名電視劇的港版《大叔的愛》，將於今年秋季登陸日本，在朝日電視台旗下的三個頻道播出，不過在正式進軍日本之前，氣勢如虹的MIRROR更紅到去韓國。

Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演、翻拍自日本朝日電視台同名電視劇的港版《大叔的愛》將衝出香港，進軍日本。（《大叔的愛》海報）

韓國傳媒「首爾新聞」以「陷入香港12人男團『MIRROR』的妻子，絕望的丈夫們」為題登上國際版，對於早前「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」Facebook群組在香港引起廣泛關注作出深入報道，包括MIRROR的成軍過程、MIRROR成員們因拍攝廣告而造成的搶購潮及老公們在網上分享因老婆追星慘被「戴綠帽」的趣事。

韓國傳媒「首爾新聞」以「陷入香港12人男團『MIRROR』的妻子，絕望的丈夫們」為題，介紹MIRROR在香港引起的追星熱潮。（seoulshinmun）

Anson Lo早前生日，粉絲們各出奇謀為博偶像一笑！（梁碧玲攝)

MIRROR近日吸粉不斷，這股「MIRROR熱潮」更傳到去盛產K-pop男女團的韓國。（葉志明 攝）

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