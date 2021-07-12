專訪｜4歲梁芯語演岑麗香囡囡　小小年紀做童星︰我覺得唔特別！

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-12 07:00

《寶寶大過天》裏面的「童童」是飾演岑麗香和馬國明的女兒，劇中的小朋友頑皮反叛，愛「唱反調」。現實的她，叫梁芯語，專訪當日，芯語的媽媽Apple帶她到TVB電視城，一整天的活動，加上之後的宣傳，小小年紀，行程表就被擠得密密麻麻。見到她時，Apple指女兒是處於好「眼瞓」的狀態，不過芯語依然合作，「坐定定」做訪問，沒有4歲小朋友的調皮隨處跑，非常乖巧聽話，難怪Apple也說︰「佢超級好湊！」 攝影、短片：梁碧玲 剪接：李婉文

芯語在《寶寶大過天》中可愛「鬼馬」的演技吸引觀眾的注意。（梁碧玲攝）

誤打誤撞成為《BB來了》小演員 全因芯語性格夠「定」

《寶寶大過天》並不是芯語第一次拍劇，她在第一輯的《BB來了》中，是演「允豬」的其中一位小演員，當時大概一歲左右。拍《寶寶大過天》時，也只不過是兩歲多，Apple表示其實都是誤打誤撞，那時《BB來了》開始招募小演員時，是其他媽媽朋友覺得性情較穩定的芯語是合適人選，「因為佢係由細到大都唔係好怕陌生人，咁我話試吓囉，橫掂冇嘢做，跟住send張相，又中咗喎，再casting就揀咗，咁就有第一次。」到第二套劇時，Apple問女兒有沒有興趣再試試casting，芯語爽快說好，就促成了第二次拍劇機會，聽上去絕對是有主見的小朋友。

專訪當日芯語很乖巧，有點害羞，間中哼兩句歌，又會搭媽媽嘴，不過話不算多，相信是「怕生保」，主要是媽媽說話。Apple表示女兒是安全感很足夠的小朋友，不需要「黐住」媽媽，只要跟媽媽在同一個環境就可以，所以能夠很快適應到拍劇的環境。「佢由細到大啲指令嗰方面係（接收得好），你叫佢做咩佢就會聽，當然唔計佢眼瞓、扭計嘅時候，通常小朋友一眼瞓，或者肚餓嘅時候就唔聽㗎啦，但我都覺得佢應該算係比較乖嘅小朋友。」Apple說，一旁的芯語搭一句︰「好乖咩？（Apple︰你覺得啦？）乖咗少少。」非常可愛！

芯語跟岑麗香的對手戲最多。（劇照）

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拍劇靠岑麗香、馬國明教 芯語醒目快上手

問芯語最喜歡哪位同劇的藝人，她不假思索的說︰「我鍾意香香媽媽！」Apple說︰「其實佢哋唔單止香香媽媽，娥姐啊，馬明爸爸，有啲位佢哋會做一次畀佢睇，話畀佢聽係點樣做，因為始終我都唔係拍戲㗎嘛！佢哋話畀佢聽要咁做，芯語就跟返佢哋咁做。」學習能力高的芯語馬上就可以演出來，所以早前連監製廖晉碩也對她讚不絕口，大讚她好記性又不害羞，劇中有不少「喊戲」，聽到「Cut」就會立即收聲，好叻女。媽媽也爆她甚至會在「Cut機」後反問他們她是否哭得很好，非常「老積」，可能在她眼中演戲就等於要懂得何時哭這樣簡單純真。

被問到芯語怎樣演「喊戲」，她童言無忌的說︰「我要鬧先喊到。」媽媽Apple笑她︰「都冇人敢鬧你！」（梁碧玲攝）

芯語現實跟「童童」性格完全相反 媽媽︰佢係好好湊！

對於管教小朋友方面，Apple明言對於芯語的規矩會管得較較嚴厲，例如教她要做一個有禮貌的人，其他發展讓她自由發揮和探索，Apple︰「例如佢要做有禮貌嘅小朋友，自理能力要比較高，唔可以乜都依賴晒屋企人。」芯語︰「我冇依賴晒㗎。」其實芯語也在靜靜聽媽媽說什麼！芯語已經開始上學，同學仔都會在電視見到她，但Apple覺得做「童星」不是一件很特別的事，一旁的芯語又說︰「我都覺得唔係咁特別咋嘛。（同學有冇同你講喺電視見到你？）有。（佢哋鍾唔鍾意你？）本身都好鍾意我㗎。」芯語表示很喜歡拍戲，因為好開心，比起讀書，更喜歡演戲。

劇中的「童童」有點反叛，但Apple大讚現實的芯語「超級好湊」︰「佢係好好湊！超級好湊！佢所有嘢都係自動波，我由細到大都覺得好好湊。」原來因為她不時會叫女兒幫手做家務、掉垃圾等。劇中有討論過「分離焦慮」等問題，但Apple笑言芯語從來沒有這個問題，「佢都係嗰啲擰轉頭就拜拜，返學喊都唔喊，但我問佢有冇掛住，佢話『我有掛住你啊，但我放咗學咪會見到你囉』。」

劇中的「童童」經常發脾氣，且又有點頑皮。（YouTube影片截圖）

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曾因太累而想放棄拍劇 父母教芯語要守承諾完成

拍劇時，芯語只得3歲人仔，會有「扭計」不想拍劇的時候也是可以理解的，Apple直言︰「其實嗰時中間有段時間，嗰陣時細，可能佢覺得攰，佢都有講過（唔拍）嘅，我同爸爸都有教佢應承咗人嘅嘢就要做到，要堅持，因為你應承咗就要做到，做完你可以選擇之後繼續定唔繼續，但係應承咗呢段時間要拍就要拍。」之後芯語慢慢心情變開心，就繼續拍了。

記者叫芯語做一個「嬲嬲樣」，她嘟起嘴扮嬲，好搞笑。（梁碧玲攝）

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「童童」太曳惹網民批評 媽媽沒感不快︰佢都唔係咁樣有乜所謂？

因為角色的性格關係，網上有人會批評「童童」太曳，Apple也明白，不過她直言︰「我又好釋懷喎，因為佢哋拍戲嗰個童童始終都比較曳，但係梁芯語又真係好乖，識佢嘅媽媽都會講『點解佢會做到咁嘅角色』，因為喺佢哋嘅心目中就覺得，芯語本身就好乖好聽指令，點解會做到啲咁嘅嘢。」劇中「童童」會說︰「NO！NO！NO！」但芯語現實一句也不會說，但始終小朋友像一塊海綿一樣，給他們什麼就吸收什麼，Apple表示收到劇本時，也有點怕，因為「童童」很頑皮，「但係慢慢見到芯語又冇喎，佢又會同我講返『我拍戲咋嘛，又唔係真嘅』，佢會識咁樣同我講返。」例如有時拍劇時，芯語會想睡，但劇組希望她拍完，就會給她一些零食，「之後我心諗佢會唔會拍完成日咁樣問我，但係我發現，佢拍完已經唔記得咗件事。」

訪問當日，Apple其實已懷有第二胎，再拖着芯語到場，幸好女兒很乖，做什麼也會自動自覺，專訪完「直落」劇集宣傳活動，更加沒有哭過，所以專訪中，令記者最深刻的是Apple回應有關網民給女兒負評的一句︰「你話啲人話佢，但我覺得佢都唔係咁樣，咁有乜所謂？」

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