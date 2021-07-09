姜濤IG粉絲人數被Anosn Lo超前　MIRROR十二子排名通通人氣急升

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日前是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的26歲生日，「神徒」（Anson Lo的粉絲名）為他鋪天蓋地式慶生，引起一時熱話，加上由他演出的劇集《大叔的愛》熱播中，令Anson Lo一時間多了大量粉絲。而MIRROR的成員中，「人氣王」姜濤的IG followers一向是最多，但近日，Anson Lo超前姜濤，成功成為IG粉絲最多的一位成員！

「教主」Anson Lo風頭隨時蓋過姜濤。（IG@ansonlht）

根據網站Social Blade的數據計算，Anson Lo的IG粉絲在7月6至7月7日的期間暴漲得最多，一日間足足多了超過15000人。而過去一個月，他IG粉絲的增加總數大幅拋離姜濤的粉絲增加人數。

以下數據是截至7 月8日下午6時半，點擊下圖逐格看MIRROR成員IG粉絲人數排行榜！！

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