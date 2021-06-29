《長歌行》男主角歷史原型　名將阿史那墓重現唐初胡漢交流盛世

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-29 20:00

由知名影星迪麗熱巴、吳磊主演、改編自漫畫家夏達同名漫畫《長歌行》，熱播再掀起唐代古裝劇熱潮。該劇日前獲得新浪新聞－「發現Z世代信息消費數據半年報」，獲得「口碑電視劇TOP10」的獎項，可見《長歌行》火紅。

由迪麗熱巴、吳磊領銜主演，改編同名漫畫《長歌行》，為2021年上半年討論熱度相當高的電視劇之一。（微博@電視劇長歌行）

《長歌行》改編自漫畫，雖有唐代背景但人物、劇情屬半架空，不過男女主角－李長歌、阿詩勒隼皆有歷史原型。劇中縣主李長歌為李建成（589－626年）之庶女，在李建成被殺後李長歌意外認識突厥可汗的養子阿詩勒隼，進而與他相識最終成為眷屬。

而唐代歷史上，也曾有位縣主與突厥人通婚，那就是唐太宗（598－649年）的繼女－定襄縣主（610－653年），她的夫婿就是唐代名將阿史那．忠（611－675年）。定襄縣主與阿史那忠，就是《長歌行》李長歌與阿詩勒隼的原型。

定襄縣主李氏為隋代民部尚書李子雄（6世紀－613年）的孫女，父親是李孝珉，而她的母親韋珪（597－665年）於唐朝建立後，成為李世民的妾室，之後更被封為貴妃，定襄縣主也獲得縣主封號，嫁給阿史那．忠。永徽四年（650－665年），定襄縣主過世與丈夫合葬昭陵。

阿史那．忠出身少數民族，仍對唐廷鞠躬盡瘁、功業卓著，不僅撫慰西域、滅薛延陀部（由鐵勒部落聯合而成的古代部落國家）、出兵契丹等，任左武衞大將軍、還被封薛國公，對於初唐軍政帶來深遠影響。

1972年，考古學家在陝西省禮泉縣發掘唐太宗昭陵陪葬墓之一－阿史那．忠墓。該墓由斜坡墓道（墓道口、5個洞、5個天井）、甬道和墓室組成。不過很可惜的是阿史那．忠的墓曾有盜墓者光顧，另外墓室與甬道頂全都塌陷，不見其屍骸。

不過相當特別的是，阿史那．忠的墓葬卻有許多漢族喪葬習俗，比如隨葬品中有漢族用來辟邪的鎮墓石，上頭刻有天干地支以及祈求神靈保護生者與死者安寧的文字。無論生或死，歷代皆相當講究身份，因此唐代墓葬能從壁畫、陪葬品看出墓主生前的身份階級。

觀察阿史那．忠墓未遭損毀的壁畫與陪葬品，可以發現壁畫人物與侍女俑皆身着圓領袍、坦領上衣、間色裙，雖有男騎俑，但整體風格為漢人墓葬，呈現出來的也是唐初氣象、貞觀盛世。

阿史那．忠的墓誌銘，多少也能看出其漢化程度：「其先代人，今為京兆之萬年人也」，與定襄縣主的婚姻令其家族在長安定居，兒子阿史那．暕後來也承襲爵位，仍居住在京師。

阿史那．忠墓完全採用唐代漢族的墓葬習慣，使學者對於初唐阿史那突厥族與中原政權之間的關係、漢化程度有一定的瞭解。更對於唐初時軍中的突厥將領與唐廷、漢人將領之間的交流，胡漢之間的吸收、包容，有更深入的瞭解。