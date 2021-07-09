緋聞女友都美竹爆吳亦凡「酒局揀女」　要求是00後以及未成年女生

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-09 14:45

30歲內地男星吳亦凡（Kris）近年不斷被爆約會女大學生，由2019年的秦牛正威，到5月尾被影到包場同女生看電影，其後6月初又出現多位女生指同吳亦凡又關係，當中一位名叫「都美竹」的18歲女生更因吳亦凡患上抑鬱症，當時她本人在微博回應：「關於吳先生的事情大家都有自己的判斷。至於任何後續我會根據情況選擇是否發出。」

當事人都美竹。（微博@都美竹）

點擊下圖回顧都美竹事件：

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昨日（8日），都美竹在微博發長文，表示幾個月前被診斷出抑鬱症同焦躁症，上個月她的閨蜜在微博發聲，曝光吳亦凡的聊天記錄後，隨即又遭到網暴，甚至有粉絲進行言語上的死亡威脅，令她很害怕，隨即在文中曝光了吳亦凡令人髮指的行為，並曬出聊天記錄、診斷書等。

主要有三個重點：

第一，對女生的要求都是00後和在高考中的未成年女生；

第二，吳亦凡以同樣的方式（MV選女主角、工作室簽約新人）邀請女生們玩酒桌遊戲、灌酒……然後嘴上說著各種甜言蜜語：我會對你負責、我想好好和你在一起啊……

第三，不同的城市又不同的女生過夜；

第四，把很多女生的照片放到酒局上，像商品一樣被挑選；

都美竹全文。（微博截圖）

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其後，吳亦凡工作室即刻發布「律師聲明」，指都美竹發布的言論、微博私信截圖、微信聊天記錄等不屬實，涉嫌侵犯吳亦凡名譽權，並已完成涉嫌侵權言論的取證工作。吳亦凡方已委託律師提告，並將立即訴訟、報案。

吳亦凡方提高都美竹，指其侵犯名譽權，可能涉嫌誹謗。（微博@北京星權律師事務所）

對此，粉絲同網友持兩極態度，前者依然非常信任吳亦凡，指都美竹所作所為其實是抽水吳亦凡，為自己引流（指吸引粉絲流量），粉絲發現女方小紅書7號才發第一條，就已經寫上了合作email，微博簡介寫有抖音賬號，抖音簡介亦有微博賬號，同時還在微信賣服飾，在8號爆料吳亦凡，吸引一大批人關注，再在當晚於抖音直播，但閉口不談吳亦凡，聲稱只是想同大家聊天，因此踢爆她的所作所為完全是「一個網紅的發跡史」。

而網友認為，就算都美竹真的是這樣，也不代表吳亦凡無錯，畢竟已經不是第一次爆出這樣的事：「他家公關團隊和資本牛啊，這都第幾回了」、「蒼蠅不叮無縫蛋，歸國四子咋沒聽說別的人有這情況呢」、「那麼多女的指責他渣，你們都瞎啊」，也有網友稱「都不是好東西，犯不著同情也犯不著開脫」等。

吳亦凡被爆約女生細節。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

點擊下圖睇曾爆出/坐實同吳亦凡有關係的女生：