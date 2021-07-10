1圈圈︱焦媛重提高志森「父女戀」　被指靠對方上位：好難受！

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-10 18:30

現年45歲的舞台劇演員焦媛近日接受電台節目《1圈圈星光背後》主持人梁泰來訪問，久未露面的她重提自己與高志森長達21年的「父女戀」，更直指自己是「戀父狂」！

焦媛直指自己是「戀父狂」！（微博照片/@焦媛實驗劇團）

焦媛就讀香港演藝學院時，因參與學校音樂劇演出認識高志森，後更獲對方邀請組成劇團，其後二人墮入愛河。當時被指靠高志森上位的她受盡閒言：「回頭諗番覺得要畀個Like自己，嗰陣時竟然頂得順，因為真係好難受，喺團入面你好似被孤立咗，例如幕後同某啲演員都會對你有一啲睇法，不過我唔怪（責），因為人係咁，呢種孤立變咗力量，令你更專注同更加努力令件事做得更好。」

焦媛初戀係高志森！（網上截圖）

二人拍拖時，由於高志森並未公開宣布已離婚，焦媛被指係第三者，她坦言對感情一意孤行：「我以前細個好鍾意睇瓊瑤嗰啲小說，希望有個高高瘦瘦……同埋因為我爸爸係高高瘦瘦，所以成日都幻想將來嘅男朋友同伴侶係高高瘦瘦。（咩原因令你欣賞高志森？）叻！我真心覺得佢係叻，可能爸爸嘅關係，熟悉我嘅人都覺得我係戀父狂，鍾意啲比較成熟同叻啲嘅人。」對於「第三者」的污名，焦媛表示並無感到難受：「當我選定咗個目標，我會義無反顧一路行，你仲可以繼續行落去嘅時候。（你有搞清楚對方嘅婚姻，你先同佢開始？）當然啦！」她又透露與高志森拍拖21年，二人都從未真正面對婚姻這個話題。

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